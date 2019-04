Siringhe abbandonate in pieno centro storico, nel cuore della movida

Una siringa abbandonata con tanto di ago ancora inserito, poco oltre una bottiglia di birra vuota. Immondizia sparsa qua e la. Tutto questo non avviene in un degradato quartiere di periferia, bensì in pienissimo centro storico a Campobasso, ad un passo da corso Vittorio Emanuele, Via Mazzini e Piazza Prefettura.

Avviene in una strada che è il cuore pulsante della movida campobassana e dove si trova la maggior parte dei locali frequentati dai giovani.

La foto è stata scattata da un nostro lettore mentre stava facendo una passeggiata. Foto scattata questa mattina e non sarebbe la prima volta che capita. E il tutto a due passi anche dai giardini pubblici, spesso frequentati da famiglie e bambini. Ma soprattutto non è il primo caso che si registra negli ultimi giorni. Siringhe sono state ritrovate infatti anche lungo via Mazzini, all’altezza del SerD, nei pressi del parco di via XXIV Maggio.