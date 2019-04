Sono finiti in un fosso di via del Molinello, miracolato dopo un incidente rocambolesco che poteva costare loro molto caro i tre giovani protagonisti di un brutto incidente la mattina di Pasqua poco dopo l’alba a Termoli.

L’auto a bordo della quale viaggiavano, una vecchia Fiat Punto di colore bianco, è uscita di strada attorno alle 6,45 svegliando alcuni ignari residenti. L’incidente è avvenuto per cause ancora da accertare all’altezza del vivaio di via del Molinello, non lontano dalla nuova rotonda all’ingresso del parco comunale sul lato dei campi da tennis.

La vettura si è ribaltata finendo sul lato del guidatore. I tre occupanti sono usciti per fortuna illesi e non c’è stato nemmeno bisogno dell’arrivo dell’ambulanza né delle forze dell’ordine.

L’auto è stata lasciata lì nel fosso per diverse ore e l’area è stata successivamente transennata.