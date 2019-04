Sepolcri e processione del Venerdì santo, strade chiuse e traffico limitato

Campobasso si prepara ai riti del Giovedì e del Venerdì santo. Il 18 aprile, in occasione della tradizionale ricorrenza religiosa della visita ai ‘sepolcri’ durante la quale le chiese del centro storico cittadino vengono visitate da un elevato numero di fedeli, saranno chiuse al traffico alcune strade. Dalle ore 15 alle ore 24 non sarà possibile transitare in via Cannavina, Largo San Leonardo, via Sant’Antonio Abate (da Largo San Leonardo a Santa Maria della croce), via Santa Maria della croce, via Marconi (tra l’incrocio di via Torino e piazza Pepe), via Roma (dall’ incrocio tra via Pietrunto e l’incrocio di via Marconi).

Invece in occasione della processione del Venerdì Santo, una delle manifestazioni religiose più suggestive e commoventi di Campobasso e in grado di attirare migliaia di fedeli, è previsto il divieto di sosta e la sospensione della circolazione per tutte le categorie di veicoli (autobus inclusi) dalle ore 14 lungo il percorso del corteo. Saranno interessate dunque via Santa Maria della Croce, via Marconi, via Sant’Antonio abate, Largo San Leonardo, via Ziccardi, Salita San Paolo, Salita Santa Maria maggiore, via Chiarizia, via Cannavina, via Ferrari, piazza Cesare Battisti, via Mazzini, via Umberto, corso Bucci, piazza D’Ovidio, piazza Vittorio Emanuele, viale Elena, via Scatolone, piazza della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele. Eventuali veicoli in sosta saranno rimossi con il carro attrezzi.