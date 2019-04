Scoppia un tubo in via XXIV Maggio, quartiere Cep senza acqua. Residenti infuriati

Rubinetti improvvisamente a secco nel quartiere Cep di Campobasso. Intorno alle 14 di oggi, 4 aprile, è scoppiato un tubo dell’acqua in via XXIV Maggio. Il Comune ha allertato subito una squadra di operai per provvedere alla riparazione. Ma tutto il quartiere è rimasto senza acqua, con comprensibili proteste dei residenti: “Ma ormai tolgono l’acqua e non avvisano nemmeno?”.

Alcuni cittadini hanno contattato la nostra redazione per sapere cosa fosse successo e se il Municipio avesse avvisato dell’interruzione del flusso idrico che ha provocato disagi soprattutto per le famiglie con bambini. In realtà, la rottura è stata improvvisa: le reti idriche della città del resto sono abbastanza usurate e proprio nelle ultime settimane l’amministrazione Battista ha effettuato una serie di lavori urgenti.

I lavori in via XXIV Maggio sono terminati in poco tempo e il disagio rientrato in breve tempo, intorno alle 15.30.