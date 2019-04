Un impatto terribile quello avvenuto tra una moto di grossa cilindrata ed un’auto questa mattina, lunedì 22 aprile, in via Madonna delle Grazie.

Lo scontro è avvenuto proprio nei pressi del centro commerciale intorno alle 11.15. Coinvolti una Nissan grigio chiaro ed una moto. Ancora incerte le cause del sinistro. Saranno gli uomini della Polizia Locale a stabilire l’esatta dinamica.

Rallentamenti al traffico, che è stato direzionato grazie all’ausilio degli uomini della Misericordia di Termoli, in attesa della Polizia Locale, giunti immediatamente sul luogo per fornire le prime cure mediche. Necessario il trasferimento del centauro, un 43enne, al nosocomio per gli accertamenti di rito. Le sue condizioni non sarebbero gravi, è entrato al pronto soccorso in codice verde, grazie anche al fatto che indossava il casco.