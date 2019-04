Quattro sensi per uscire dall’oscurità. Presentata la “cena al buio” per chi non vede

Ci sono storie che meritano di essere ascoltate e raccontate. Storie che ci passano accanto, e di cui spesso non sappiamo poi molto, perchè abbiamo poco tempo, perchè siamo incapaci di capire, o di “vedere”. Sono le storie che diventano testimonianza e che nello scambio con l’altro vogliono essere qualcosa di più, occasione di crescita collettiva, e non solo, consapevolezza del valore grande dell’ umanità che anche nelle difficoltà sa essere conferma della propria grandezza, sa “trovare la strada per uscire dal buio“.

Sono i quattro sensi, appunto, i protagonisti dell’incontro che si è tenuto questa mattina presso la sala multimediale comunale, organizzato dai Lions Club di Montenero di Bisaccia e Larino e dalla Presidenza regionale dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti del Molise, rivolto a docenti e studenti dell’ Omnicomprensivo per sensibilizzare l’uditorio su quelli che sono gli aspetti sociali e culturali legati oggi al mondo dell’ipovedenza.

Un’ occasione per presentare l’iniziativa “Cena al buio”, che si terrà nei prossimi giorni, e per condividere il valore della testimonianza. Cosa significa essere ciechi in un mondo che ha tanto spazio per i colori? Equivale ad usare il bastone bianco, leggere il braille, come per l’immaginario comune, portare gli occhiali scuri, o significa imparare a vivere una vita con una sensibilità amplificata dalle necessità, con strumenti nuovi, con la forza che solo chi vive questa condizione può comprendere, per aspirare ad una propria autonomia e normalità.

Sono le storie che ci passano accanto, mentre spesso abbiamo occhi per tutto tranne che per la realtà, mentre ci sono sguardi che vanno oltre la superficialità dell’incomprensione, e sanno andare al cuore delle cose, in questo mondo che a volte bada all’apparenza più che alla ricchezza della sostanza. Un grazie va all’Assessore Massimo di Stefano e all’Amministrazione comunale, a Galileo Casimiro e al gruppo Lions di sempre attento alle iniziative volte a sensibilizzare la comunità, alla dirigente scolastica Patrizia Ancora, ed in particolare a Marco Condidorio, a Marilena Chiacchiari, ad Armando Cipriani e alla Presidenza regionale dell’Unione italiana dei Ciechi ed Ipovedenti del Molise. “Una cena al buio” si terrà venerdì 12 aprile al ristorante “Il Poggio”, e il ricavato sarà devoluto per l’allestimento di un’ ausilioteca per bambini.