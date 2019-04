Progetto Loco card, Confcommercio si impegna nella campagna per persone down

Dopo l’impegno contro la violenza di genere e per le pari opportunità, dopo la campagna contro l’uso delle sostanze stupefacenti, Confcommercio Molise patrocina l’iniziativa dell’Associazione Italiana Persone Down su tutto il territorio regionale. Il direttore Irene Tartaglia (nella foto) annuncia l’avvio di una nuova campagna sociale per la promozione e sensibilizzazione del progetto Loco Card, il circuito solidale formato da 300 Associazioni, 730 Negozi Solidali, shopping online e 120.000 tesserati in tutto il Paese.

“Una campagna di sensibilizzazione – ribadisce Tartaglia – sarà effettuata presso gli associati per uno scambio di valore bilaterale che può generare economia locale.”

De una parte l’Associazione Italiana Persone Down si impegna ad attivare i propri associati, donatori, simpatizzanti fornendo loro una Loco Card ed indirizzandoli ad effettuare le spese di sempre presso i Negozi Solidali convenzionati. Dall’altra parte gli esercenti che aderiranno alla campagna si impegnano a riconoscere un eventuale sconto al possessore della Card ed una piccola percentuale della spesa all’Aipd.

“I vantaggi si traducono in un aumento di fatturato senza costi aggiuntivi – sottolinea Irene Tartaglia – i negozi che attiveranno la Loco card, inoltre, potranno attirare nuovi clienti in modo leale e strategico, potendo fidelizzare la clientela in modo innovativo.”

I vantaggi riguarderanno anche la deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda, grazie alla possibilità di portare totalmente a deduzione i costi dal reddito di impresa.

Info: https://www.lococard.org/convenzione-aipd-nazionale/