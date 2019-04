Gli eventi malavitosi, anche qui in Molise, sono in crescita esponenziale. Tra le vittime più esposte nella Provincia di Campobasso ci sono i tabaccai. A tal proposito Forze dell’ordine e FIT (Federazione Italiana Tabaccai) hanno deciso di unire i loro sforzi e, in base alle loro specifiche competenze, dare efficacia alla lotta contro la criminalità. Il Sindacato Provinciale FIT locale ha organizzato a Termoli e a Campobasso due assemblee interzonali dei tabaccai, alle quali sono state invitate le Forze dell’Ordine.

Nella riunione di Termoli è intervenuto il Capo della Squadra Mobile della Questura di Campobasso, Raffaele Iasi, mentre a Campobasso ha partecipato il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Divisione Anticrimine, Domenico Farinacci.

Nelle due assemblee sono stati evidenziati gli aspetti della sicurezza e sono state illustrate tutte le misure di prevenzione possibili per contrastare i fenomeni di criminalità che colpiscono le rivendite di generi di monopolio.

I tabaccai hanno chiesto una maggiore presenza sul territorio delle forze di Polizia, per garantire sicurezza agli addetti ai lavori.

Le Forze dell’Ordine, a loro volta, hanno assicurato tutta la loro disponibilità, con assoluto spirito di collaborazione, sia in ambito regionale che nazionale. Entrambi i funzionari che hanno partecipato alle due Assemblee FIT, infatti, hanno sottolineato l’importanza della fattiva collaborazione intrapresa con la Federazione sia a livello nazionale che nell’ambito delle varie realtà locali.