Molise protagonista a Vinitaly con le terre e le cantine dei nostri vini migliori

A Vinitaliy arrivano le terre del vino e il Molise risponde presente. Quest’anno, infatti, per iniziativa della Coldiretti, di fronte all’ingresso principale Cangrande della Fiera di Verona sarà allestito un ampio spazio innovativo con tutte le diverse terre delle Doc e Docg d’Italia, qui sarà possibile scoprire le nuove tendenze, i primati, le sfide e le curiosità del vino Made in Italy, con mostre, incontri e degustazioni.

Per il Molise saranno esposte le terre dove si coltivano la “Tintilia”, il “Pentro”, il “Molise” e il “Biferno”. Inoltre, nello stand del Molise, saranno presenti un po’ tutte le cantine della regione, fra cui: Di Majo Norante, Vinica, Giagnacovo, Cipressi, L’Arco Antico, Terre Sacre, che negli anni si sono sempre più affermate nel panorama enologico nazionale ed internazionale dando lustro agli ottimi vini prodotti in Molise.

L’appuntamento è quindi a partire dalle 9,30 di domenica 7 aprile nella Casa Coldiretti di fronte all’ingresso principale della struttura fieristica (Ingresso Cangrande), all’esterno tra padiglione 1 ed A.

Nei quattro giorni del Vinitaly si susseguiranno momenti dedicati ai nuovi trend del mondo del vino, dalla produzione ai consumi, con una particolare attenzione all’internazionalizzazione e alla sostenibilità ma anche curiosità con la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni mirate.

Degustazioni con i produttori più innovativi del panorama nazionale saranno guidate dal coordinatore del comitato di supporto alle politiche di mercato del vino della Coldiretti, Riccardo Cotarella, ma per tutta la durata della manifestazione sono previsti anche incontri con buyer internazionali in collaborazione con l’Ice, l’Istituto italiano per il commercio con l’estero.