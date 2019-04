Per il terzo anno consecutivo Martina Iacampo e Acqua Molisia saranno di nuovo in gara per giocarsi i rally che contano al volante di una Peugeot 208, gruppo r2/b.

Dopo il trionfo a Torino nello scorso febbraio, nella manifestazione in circuito organizzata in occasione della Sfida dei Campionie dopo un terzo piazzamento strameritato sulla neve ed il miglior giro conquistato su un percorso insidioso e mai provato, la portacolori della Molise Racing torna in campo con Giusy Coccia il prossimo week end al Rally di Casarano.

La Scuderia Molise Racing augura all’equipaggio rosa un anno pieno di soddisfazioni sportive.