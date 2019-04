Dovrebbero essere in totale 12 le liste per le prossime elezioni comunali termolesi del 26 maggio. Una ciascuna per Marcella Stumpo e Nick Di Michele, che hanno completato la pratica già stamane. Quattro quelle pro Angelo Sbrocca e sei per Francesco Roberti. Da indiscrezioni e ufficialità ecco i primi nomi.

Come detto Marcella Stumpo è stata la prima candidata sindaco a consegnare la lista della sua ‘Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra‘. Sono 24 i nomi presentati (12 uomini e 12 donne), quindi lista al completo. I nomi più noti sono sicuramente Leda Di Santo e Antonello Manocchio, vecchie conoscenze della sinistra termolese che rimangono coerenti col proprio percorso politico.

Nel Movimento Cinque Stelle 14 uomini e 10 donne a sostegno di Nick Di Michele. Solo due i ‘confermati’ rispetto alla tornata elettorale di cinque anni fa: si tratta di Alvio Sciarretta e Luigina Nuonno, quest’ultima in corsa anche alle Regionali 2018. Fra i nomi noti in città si segnalano Domenico Casolino e Basso Caruso.

Domani sarà la volta degli altri due candidati sindaco. Francesco Roberti avrà con sé Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Popolari per l’Italia, Diritti e Libertà e Siamo Termoli nel Futuro.

Nel partito di Berlusconi sicura la presenza del consigliere comunale uscente Francesco Rinaldi, mentre dovrebbe tornare alla carica anche Fernanda De Guglielmo, oltre a Giuseppe Mottola (ex Popolari per Termoli) ed Enrico Miele. Praticamente certo l’inserimento di Christian Zaami dopo la mancata composizione di ‘Prima Termoli’. La Lega schiererà gli uscenti Michele Marone e Annibale Ciarniello.

L’ex sindaco Antonio Di Brino sarà invece candidato con Fratelli d’Italia, insieme fra gli altri a Luciano Paduano e Silvana Ciciola. Nutrita la presenza di ex esponenti di maggioranza nelle liste che fanno riferimento a Vincenzo Niro.

Fra i Popolari assieme all’assessore Vincenzo Ferrazzano, anche il consigliere Timoteo Fabrizio. Con loro ex esponenti dell’Amministrazione Di Brino quali Vincenzo Aufiero e Bruno Verini. Con la lista Diritti e Libertà Molise invece il consigliere di maggioranza uscente Vincenzo Sabella, l’ex consigliere Stefano Perricone che cinque anni fa fece cadere Di Brino, e il presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise Nicola Malorni. Probabile anche la presenza di Michele Barile, oggi in maggioranza. Nella civica ‘Siamo Termoli nel futuro’ si è già presentato Toni Spezzano ma va segnalata anche la candidatura dell’avvocato Nico Balice.

Lavoro fino all’ultimo per completare le liste in casa centrosinistra. Il primo cittadino uscente Angelo Sbrocca conta su 4 liste: Partito Democratico, Unione per il Molise, VotaXte Sbrocca Sindaco e Italia in Comune.

Fra i democratici sicura la presenza del segretario di Federazione Basso Molise, Oscar Scurti, così come della presidente del consiglio comunale, Manuela Vigilante, e dell’assessore Pino Gallo. Confermata con Unione per il Molise la vice sindaco Maria Chimisso e con lei anche il consigliere di maggioranza Mario Orlando.

Nella lista di diretta emanazione di Sbrocca alcuni consiglieri uscenti quali Gianni Di Tella e Andrea Casolino, mentre è confermata la presenza di Salvatore Di Francia. Nella stessa compagine anche Peppino De Lena, già amministratore negli anni passati e con Greco sindaco. Infine il consigliere provinciale Antonio Giuditta sarà ‘a capo’ di Italia in Comune assieme a Giorgio De Luca.

Fra gli uscenti in maggioranza non dovrebbero essere ricandidati l’assessora Filomena Florio e i consiglieri Sebastiano Di Campli, Antonio Sciandra, Mario Potena, Maria Grazia Cocomazzi e Francesco Di Giovine.