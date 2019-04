Lavori per l’asfalto e premier in visita, centro città ‘inavvicinabile’. “Limitate l’uso delle auto”

Sarà una giornata di disagi per chi domani, lunedì 15 aprile, dovrà attraversare il centro di Campobasso. La città sarà blindata per la visita del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che a mezzogiorno sarà in Prefettura per la ratifica del Contratto di sviluppo istituzionale firmato l’11 febbraio.

Oltre all’imponente dispiegamento delle forze dell’ordine, che sarà predisposto in occasione dell’arrivo del premier, il capoluogo sarà interessato dai lavori di bitumazione iniziati nei giorni scorsi nella zona industriale e alcune strade saranno chiuse al traffico.

Ecco perchè l’amministrazione comunale lancia l’invito ai cittadini a “limitare l’utilizzo delle automobili nel centro di Campobasso per via dei lavori di bitumazione che interesseranno il cuore del capoluogo e per la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che sarà ricevuto in Prefettura. Nel chiedere scusa per eventuali disagi, si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione”.