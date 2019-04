La mostra fotografica di McCurry supera le 12 mila presenze: quasi il doppio di Picasso, meglio di De Chirico

Sono stati venduti più di 12 mila biglietti per la mostra Icons di Steve McCurry che ha chiuso i battenti ieri, 28 aprile, a Campobasso. Per questo maestro della fotografia contemporanea i visitatori nelle sale del palazzo Gil sono stati quasi il doppio di Pablo Picasso (7 mila presenze circa per L’Intimità del genio nel 2017) e molti più di quelli accorsi nel capoluogo molisano per Giorgio De Chirico (10.500 nel 2015 per Gioco e gioia della neometafisica).

Si tratta, senza dubbio, dell’esposizione che ha richiamato più gente. Questi ultimi giorni hanno registrato, poi, un vero e proprio boom di appassionati e semplici curiosi nei locali di via Gorizia dove solo ieri sono stati staccati 700 ticket d’ingresso.

Indiscusso, dunque, il successo per Icons, questa carrellata di immagini diventate, per l’appunto, vere e proprie icone “conosciute in tutto il mondo, a partire dalla ragazza afghana pubblicata dal National Geographic” come ricorda sul sito della fondazione Molise Cultura Biba Giacchetti.

La mostra è stata inaugurata il 26 gennaio dopo la partecipazione di Steve McCurry al festival di Poietika: il fotografo statunitense, ospite d’eccezione in un affollatissimo teatro Savoia per una lectio magistralis sulla bellezza, in quella occasione accolse con piacere l’invito per la mostra e visitò anche i luoghi che l’avrebbero accolta restandone colpito e affascinato.