Verrà celebrata l’11 aprile la “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”. “La Salvaguardia della vita umana, la difesa dell’ambiente marino e costiero, la sensibilizzazione delle nuove generazioni alla cultura e alla tutela del mare, richiedono una costante opera di informazione a favore dell’utenza, perché preservano beni primari della collettività”.

È in tale ottica che si inserisce la Giornata del Mare e della Cultura Marinara (ufficialmente istituita nel 2018 con l’adozione del “Nuovo” Codice della Nautica da Diporto) quale segno tangibile di vicinanza ai valori che il mare trasmette e con lo scopo di divulgare questa cultura in territori che devono mantenere salda la loro storica vocazione marittima.

L’iniziativa si propone poi, nello specifico, di responsabilizzare tutti gli utenti ad un sano e corretto uso del mare e delle spiagge oltre che sensibilizzare sulle principali norme da osservare per la tutela della pubblica incolumità e soprattutto della difesa dell’ambiente marino.

La manifestazione, organizzata dalla Capitaneria di Porto con la collaborazione del Comune di Termoli, dell’Associazione locale dell’A.N.M.I. (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), della Lega Navale Italiana-Sezione di Campomarino e del Circolo della Vela di Termoli, si svolgerà giovedì 11 aprile al Circolo della Vela di Termoli, e vedrà una serie di eventi divulgativi e didattico/culturali che coinvolgeranno varie rappresentanze scolastiche, oltre che operatori istituzionali e dell’associazionismo del settore.

La mattinata prenderà il via alle ore 9 e, dopo i saluti istituzionali, ci saranno attività specifiche per gli alunni dell’infanzia e della primaria e degli istituti superiori. Per tutti, suddivisi per gruppi, verrà proiettato del materiale video curato dalla Capitaneria di Porto e ci sarà la dimostrazione pratica sull’uso dei dispositivi di sicurezza, sull’impiego delle unità a vela e verranno fornite alcune nozioni marinaresche da parte dell’istruttore del Circolo della Vela Domenico Guidotti e della Lega Navale.

Il personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Termoli presenterà nelll’occasione l’importante progetto denominato “PlasticFreeGC”, finalizzato a diffondere buone norme che possano aiutare a ridurre drasticamente l’utilizzo delle plastiche e di conseguenza la loro dispersione in ambiente marino.