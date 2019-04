Nuovo importante traguardo per Joe Bavota, il cantante sosia ufficiale di Elvis Presley che, martedì 23 aprile sarà ospite nei famosi studi Rai di Via Teulada 66 nel programma ‘La Vita in Diretta’. Non si tratta della solita ospitata in tv, a cui Joe è abituato, ma di un vero e proprio approfondimento che analizzerà la vita del Re del Rock and Roll e di come la sua esistenza si sia poi intrecciata a quella di Bavota che, da anni, ne ripercorre i successi musicali a livello mondiale.

Il termolese metterà a nudo la sua anima, racconterà la sua vita, le sue ispirazioni e di come e quando sia nata la passione per Elvis e della decisione di impersonarlo per far rivivere la sua leggenda. Nel corso dell’intervista Joe Bavota si esibirà, parlerà dei suoi tanti impegni con la tournée, del concerto ad Udine del 14 aprile e delle prossime tappe importanti, tra cui quella romana del 25 aprile, il ‘That’s America Festival Country’ presso la Nuova Fiera di Roma il 4 maggio e del mega evento il prossimo 16 agosto, proprio in occasione dell’anniversario della morte del mito del Rock americano. In questa particolare data ed in contemporanea con tutto il mondo, si svolgeranno dei concerti in memoria di Elvis. Il mito, in Italia, rivivrà nel porto turistico di Andora, in provincia di Savona.

Malgrado sia un giramondo, Joe non dimentica le sue radici e tornerà in Molise per tre importanti concerti: il 15 giugno si esibirà a Larino in occasione della festa di Sant’Antonio, il 10 agosto accenderà il pubblico a Montenero di Bisaccia per l’American Night ed il 12 agosto sarà a San Martino in Pensilis per il centenario delle Carresi del carro dei giovanotti. Ma ci sono ancora altre date e luoghi da definire che verranno aggiornate sulle pagine social di Joe Bavota come Napoli, Bologna, Massa Carrara, Ungheria, Slovacchia.

Un appuntamento imperdibile che, a partire dalle 17.00, porterà lustro a Joe Bavota ed al suo Molise, la cui fama si estende grazie al migliore impersonators di Elvis Presley a livello mondiale. Un successo riconosciuto da tutti, fin dalle sue prime apparizioni tv a partire dal 2014 con Bonolis, poi con Nocerino, Roncacci, Massarini e Broccoli su Tg2 Insieme; in seguito con Caduta Libera di Gerry Scotti record di ascolti, poi con la fiction Rai ‘Ad un passo dal cielo’ e, nel 2018 con una doppia partecipazione televisiva prima, nella tv nazionale, con ‘Il Caffè di Rai Uno’ poi sul canale 9 con la trasmissione presentata dallo chef Antonino Cannavacciuolo.