Anche quest’anno la sezione a indirizzo sportivo dell’I.I.S.S. Alfano di Termoli ha organizzato incontri sullo Sport Integrato.

L’ultimo incontro si è svolto il 10 aprile, a conclusione di un percorso che ha visto protagoniste le discipline paralimpiche inserite nella didattica dello sport per l’integrazione. L’interessante iniziativa ha avvicinato gli alunni alla realtà di sport paralimpici quali il para-badminton e il sitting volley. Sono intervenuti allenatori e atleti molisani delle squadre nazionali italiane paralimpiche che hanno interagito con gli alunni in dimostrazioni pratiche coinvolgendoli in una suggestiva ‘full immersion’ nel mondo paralimpico.

Sono intervenuti i professori Raffaele Di Cesare, Carmine Iacovella e Donatella Perrella, ai quali va il plauso ed il ringraziamento di docenti e studenti.