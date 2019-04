Io Amo Campobasso ha la sua candidata sindaco: è l’avvocato animalista Paola Liberanome

Si chiama Paola Liberanome la candidata sindaco per il movimento Io Amo Campobasso. L’annuncio ufficiale sarà dato ai seicento e più sottoscrittori del manifesto d’opinione che ha esordito sulla scena politica lo scorso San Valentino, sabato 13 aprile alle 15 all’hotel San Giorgio. Qui sarà presentata anche la lista dei candidati in corsa che, non è escluso, potrebbe essere anche più di una.

Avvocato, 48 anni, animalista e ambientalista, ha corso alle ultime elezioni regionali con la lista dei Popolari per l’Italia che in Molise fa riferimento all’assessore regionale Vincenzo Niro per la coalizione di centrodestra guidata dal governatore Donato Toma. Centocinquantacinque le preferenze ottenute.

Campobassana e tra gli esponenti di spicco di Io Amo Campobasso di cui è portavoce, aveva dato da tempo la sua disponibilità per tentare la scalata al vertice di Palazzo San Giorgio.

Domani per l’avvocato – che sempre in Molise è la portabandiera del movimento animalista nato sulle orme del partito dell’ex ministro Michela Brambilla (governo Berlusconi) – sarà il giorno dell’incoronazione ufficiale.