Il Pd discute con le civiche: prove d’intesa per le Amministrative. Ma la “fumata bianca” sul nome non c’è ancora

Il Partito Democratico prova a trovare la quadra in vista delle prossime amministrative. Sono ore frenetiche, queste, per la squadra capitanata da Vittorino Facciolla: incontri e riflessioni si susseguono senza sosta ormai da settimane in attesa di giungere all’assetto giusto, quello con cui presentarsi ai nastri di partenza dell’imminente bagarre elettorale e provare a confermarsi a palazzo San Giorgio.

Operazione non semplice, visto il poco tempo trascorso dall’insediamento del neosegretario e la necessità di trovare ottiche comuni e prospettive unitarie in grado di garantire la tenuta necessaria a sostenere la competizione delle urne. Equilibri che il partito sta cercando non solo al suo interno, ma anche al di fuori, guardando con un certo interesse alle formazioni civiche in campo: tra tutte “Io amo Campobasso” e “Italia in Comune”.

E infatti ieri pomeriggio (lunedì 1 aprile), al tavolo di Facciolla c’erano proprio le due compagini. Un vertice-fiume, quello andato di scena nella sede di via Ferrari, concluso solo a tarda serata.

Un dialogo ampio, ancora una volta incentrato prevalentemente sui programmi. La sensazione filtrata al termine del summit è che qualche passo in avanti ci sia stato, anche se non si può certo parlare di fumata bianca.

L’incontro ha permesso di evidenziare proposte e temi degni di un “placet” condiviso, le possibili convergenze e le capacità di declinarle in una sintesi aggregante. Nel corso della dialettica, serrata, sono emersi però anche dei dettagli sui quali occorre ancora lavorare. Bisognerà dunque accorciare necessariamente queste distanze – tutt’altro che eccessive, in verità- prima di spostare il fulcro del dialogo sull’individuazione di un candidato sindaco capace di mettere tutti d’accordo.

Non c’è ancora totale simmetria, dunque, ma il sodalizio tra Pd e le due formazioni civiche adesso è qualcosa di più che una semplice ipotesi.

A conferma del cauto ottimismo filtrato ieri, l’intervento del delegato di “Io amo Campobasso”, Mario Davinelli: “È stato il primo vero tavolo programmatico per capire se ci sono i margini per fare un pezzo di strada insieme – ha spiegato Mario Davinelli, referente di “Io amo Campobasso- e ci sono punti di convergenza sia con il Pd che con ‘Italia in Comune’. Certo, ci sono anche sensibilità diverse su alcuni dettagli, ma ci siamo dati appuntamento a mercoledì per discuterne”.

Sull’opportunità di trovare un candidato unitario: “Dobbiamo ritrovarci attorno ai temi e di conseguenza proveremo a trovare una figura che questi temi li possa rappresentare”.

Già, perché in fondo un pezzo importante dell’impresa ruoterà proprio attorno al toto-candidato. In realtà, la margherita si è già assottigliata parecchio e (quasi) tutte le strade sembrano portare ad Antonio Battista.

In primis perché è stato lo stesso Facciolla a ribadire sin da subito la volontà di ricandidare gli uscenti soprattutto a Campobasso e Termoli; in secondo luogo perché la pista-primarie sembra ormai troppo complicata, rappresentando una sorta di azzardo “fuori tempo massimo” sgradito ai più.

A invocarle, nonostante tutto, è invece “Futura Molise”, che reputa le consultazioni in questione come “l’innesco di una mobilitazione larga e popolare, che restituisca alla sinistra una dimensione collettiva, condizione necessaria per costruire una proposta programmatica alternativa alle destre che governano la regione”.

Ma la strada tracciata da Facciolla sembra procedere in tutt’altra direzione; una direzione che sarà ancora più chiara dopo la riunione odierna del circolo cittadino. Un appuntamento significativo, soprattutto perché dovrebbe finalmente far luce sulla scelta del “frontman” da schierare nella corsa al Municipio. Quanto emergerà dal fronte interno, soprattutto in riferimento all’individuazione del candidato primo cittadino, sarà poi portato all’attenzione dei civici nel nuovo vertice in programma mercoledì.

Solo allora il quadro sarà più chiaro; solo allora si saprà se il centrosinistra e il Pd si presenteranno alle prossime amministrative ancora una volta con Antonio Battista a guida delle schiere e se saranno davvero cinque – stando a quanto emerso nelle ultime ore – le liste in suo sostegno.

Per il momento, però, cautela massima sembra guidare la linea del Pd: bocche cucite e dichiarazioni col contagocce stanno accompagnando questa fase, sicuramente delicata.

La posta in gioco è alta, certo, ma probabilmente certi silenzi sono anche il frutto di tiepide incertezze. Da un lato, la reinvestitura di Antonio Battista potrebbe aver fatto storcere il naso a anime e voci più inclini a talune “aperture al nuovo”; dall’altro, il rischio di una “delegittimazione in corsa” dell’attuale sindaco, in qualche modo già ‘lanciato’ dal segretario regionale, sarebbe deleteria per la credibilità del partito.

La ricerca degli equilibri, dunque, non è ancora terminata. Ma il tempo stringe e obbliga a una certa solerzia. Entro venerdì prossimo, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, anche il centrosinistra a trazione Pd si ritroverà attorno a un nome e a un volto precisi.