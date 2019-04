Fiocco rosa in casa Ondesca-Mangiacotti: Benvenuta Sophie!

E poi per un istante il mondo sembra fermarsi, come fosse una giostra che rallenta per mostrarci la bellezza della sua luce…dei suoi colori. Ed io ti guardo per la prima volta…mi perdo nella tua perfezione…e stringo la tua manina perché su questa giostra meravigliosa, che è la vita, amore mio, ci saliremo insieme…con papà e con il tuo fratellino Samuel… E se qualche volta vi sembrerà di girare troppo forte, vi sentirete stanchi o avrete voglia di scendere, noi saremo lì per voi… a sostenervi…a stringervi più forte…perché per noi voi siete e sarete la luce di quella giostra e della nostra vita. “L’ amore tutto copre, tutto spera, tutto sopporta….l’Amore, il nostro Amore per voi non avrà mai fine”.

Benvenuta al mondo Principessa….

Mamma Pamela, Papà Luigi e tuo fratello Samuel❤