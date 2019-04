A Campobasso ci sarà la prima edizione del Festival dello Sviluppo sostenibile. Legambiente Molise, in partenariato con l’Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni, il Comune di Campobasso, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) e il Centro Servizi per il Volontariato del Molise (CSV), è risultata beneficiaria del finanziamento per l’iniziativa progettuale dal titolo “Da te solo a tutto il Mondo – Festival dello Sviluppo Sostenibile” relativo all’Avviso Pubblico sui Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.

Il progetto prevede la realizzazione del Festival “Da te solo a tutto il Mondo. Lezioni aperte nello spazio pubblico del Parco di San Giovanni” che si svolgerà a Campobasso tra la primavera e l’estate prossima. “L’obiettivo del Festival, articolato in quattro serate tematiche (ambiente e legalità, cambiamenti climatici, nutrire il Pianeta, lo Sviluppo come libertà), è quello di promuovere e valorizzare la cultura della sostenibilità, intesa non strettamente nel significato ambientale, ma anche sociale, con l’intento di avvicinare fasce sempre più ampie di popolazione a questo tema, e di stimolare i decisori privati e pubblici affinché assumano iniziative concrete e rilevanti per migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali della comunità”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

Il concorso di idee per disegnare il logo della manifestazione è rivolto a giovani artisti tra i 18 e i 35 anni ed ha una scadenza fissata al 30 aprile 2019.

