Domani lavori in corso, in località Fossato Cupo, a Campobasso. Si tratta di interventi urgenti per riparare conduttore che spesso (come accaduto qualche giorno fa in tutto il quartiere Cep) subiscono danni da rotture dovute all’usura.

Molise Acque, quindi, comunica che proprio a causa di una rottura sulla condotta adduttrice in agro di Fossato cupo, nel tratto che va dal serbatoio partitore di Monteverde e prosegue fino al serbatoio Monforte del capoluogo, domani avranno inizio i lavori per riparare il danno.

Per questo tutta la popolazione interessata che risiede nella zona, a partire dalle 8:30 di domani 11 aprile, avrà i rubinetti a secco. Sarà quindi interrotto il flusso idrico e salvo imprevisti verrà poi ripristinato nel pomeriggio