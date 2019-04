Una veloce perturbazione (la numero 7 del mese di aprile), interesserà le regioni centro-settentrionali. Al sud resiste l’alta pressione e le temperature piuttosto miti. Tra sabato e domenica, gradualmente è atteso un calo della temperatura. A cura di www.meteoinmolise.com.

SITUAZIONE E TENDENZA: Le regioni settentrionali vedranno già nelle prossime ore i primi effetti dell’avvicinamento di una nuova perturbazione (la n.7) che investirà il Centro-Nord e la Sardegna nella giornata di venerdì, seguita da un rapido miglioramento a partire dai settori occidentali. Questa fase sarà accompagnata da afflussi di aria calda che porterà le temperature ben oltre la media al Centro-Sud con picchi localmente oltre i 25 gradi. Sabato il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma con un ridimensionamento delle temperature, specie nelle zone interessate da picchi fuori stagione. Domenica un nuovo impulso perturbato, accompagnato da aria fredda, si porterà a ridosso delle Alpi e delle regioni nord-orientali scivolando poi lungo l’Adriatico con conseguente ulteriore calo termico, più sensibile al Nord-Est dove le temperature si porteranno di diversi gradi al di sotto della norma.

TEMPO IN ITALIA: Un nuovo fronte perturbato, il settimo del mese, raggiungerà progressivamente le regioni centro-settentrionali con piogge sparse anche a carattere di rovescio e temporale inizialmente tra il settore alpino e il Nordovest, in estensione nel pomeriggio al Nordest e alle regioni centrali. Fenomeni localmente intensi tra alto Piemonte, alta Lombardia, Veneto e Friuli. Il limite della neve sulle Alpi inizialmente sopra i 1700-2000 metri sarà in discesa localmente fino ai 1500-1600 metri. Tra sera e notte la perturbazione scivolerà verso est con residui fenomeni principalmente al Nordest e nelle zone interne del Centro. In Sardegna nuvolosità variabile con qualche pioggia al mattino. Tempo migliore al Sud e in Sicilia dove nel complesso prevarranno le schiarite. Temperature massime per lo più in calo al Nord, sul settore tirrenico e in Sardegna, in temporaneo rialzo sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Venti occidentali in intensificazione e fino a moderati sui mari di Ponente.

Meteo in Molise, previsioni:

Venerdì: al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso. Con il passare delle ore, nubi in aumento ad iniziare dalla provincia di Isernia; nel corso del pomeriggio ed in serata è atteso qualche breve piovasco sul Molise centro-occidentale ed in alto Molise. Poco nuvoloso per velature sulla costa. Venti deboli meridionali. Temperatura stazionaria su valori ben oltre la media del periodo.

Sabato: poco nuvoloso con residua nuvolosità sul Molise orientale ma in rapido e deciso miglioramento. Venti ovunque deboli. Temperature in lieve diminuzione.

Domenica: generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo per venti da nord.