Dodi Battaglia in concerto in Molise: l’ex Pooh a Riccia il 15 luglio con le sue ‘Perle’

Donato Battaglia, detto Dodi, l’ex chitarrista e cantante del gruppo italiano Pooh, sarà a Riccia il prossimo 15 luglio. Un concerto esclusivo che lo vedrà calcare il palco con la sua grinta di sempre in grado di coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Il concerto del tour estivo ‘Perle – Mondi senza età’ sarà del tutto gratuito; a confermarlo è lo stesso Battaglia che ha dato l’annuncio nelle scorse ore: “Io porterò la chitarra e la band, voi la voglia di cantare”, ha scritto sulla sua pagina facebook.

Le ‘Perle’ sono 40 canzoni della storia musicale dei Pooh che nei vari concerti della maggiore band italiana non hanno mai avuto il giusto spazio. Il tour, partito ad ottobre del 2018, ha toccato i teatri delle principali città italiane e, nella sua versione estiva, si fermerà in Molise per un unico ed imperdibile concerto.

Il 67enne riconosciuto come ‘miglior chitarrista europeo’ dalla rivista tedesca Stern negli anni 80, ha all’attivo oltre 140 brani pubblicati, di cui più di 70 composti assieme ai colleghi Riccardo Fogli, Roby Facchinetti, Red Canzian, Stefano D’Orazio.