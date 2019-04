Sembra manchi solo l’ufficialità, o meglio la ratifica molisana alla decisione romana che però dovrebbe arrivare a breve. Ma la notizia è certa, come dicono da più parti: i tre maggiori partiti di centrodestra hanno scelto Alberto Tramontano della Lega per Campobasso e Francesco Roberti di Forza Italia per Termoli. Saranno loro i candidati sindaco delle due maggiori città molisane (le uniche sopra i 15mila abitanti) che il 26 maggio andranno al voto per il rinnovo del Consiglio comunale. Una scelta che fa parte di un piano più ampio ma che però non accontenta tutti. Anzi, per il momento divide.

Il disegno che mette a posto tutte le caselle, o almeno così la pensano negli ambienti di centrodestra vicini alle sigle nazionali, parte da quella traballante Giunta regionale guidata da Donato Toma, dove Luigi Mazzuto è stato a più riprese messo in discussione, e non solo dalle espulse ex leghiste Calenda e Romagnuolo.

Secondo indiscrezioni che si rincorrono da giorni e che hanno strappato qualche assenso di conferma ai diretti interessati, c’è in atto la volontà di sostituire la Lega con Fratelli d’Italia in Giunta, permettendo a Quintino Pallante lo ‘scatto di carriera’ da sottosegretario ad assessore. Dimettendosi da consigliere, Pallante lascerebbe libera la poltrona a Palazzo D’Aimmo a Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale nonché primo dei non eletti un anno fa con la lista di Fratelli d’Italia. Una volontà al momento priva di qualsiasi certezza, ma rilanciata da più parti, e che fa leva sulla “debolezza” politica di Mazzuto che al momento si trova solo e isolato dalle ex colleghe di partito.

Accontentati Fratelli d’Italia, ecco che la Lega avrebbe preteso la guida di Campobasso, imponendo agli alleati il nome del responsabile regionale degli enti locali, l’ex assessore provinciale Alberto Tramontano. Giovane, insegnante di lettere, “bravo ragazzo” come sostengono quelli che lo sponsorizzano. Il suo nome è arrivato direttamente da Matteo Salvini, che in prima istanza voleva puntare su Termoli, cittadina che il coordinatore nazionale per gli Enti Locali della Lega Locatelli conosce e gradisce, dove si sente “a casa”, ospite del referente locale Lega Michele Marone.

Ma Termoli, a quanto pare, è appannaggio di Forza Italia, partito del quale è rappresentante a Roma la parlamentare Annaelsa Tartaglione, che vanta una conoscenza diretta con Silvio Berlusconi e che avrebbe detto chiaro e tondo: “A noi spetta Termoli”. Spazio quindi all’unico possibile candidato termolese dei berlusconiani, il consigliere comunale uscente Francesco Roberti. Un nome che a Donato Toma piace, e che lo stesso Governatore sostiene. Ingegnere, lunga esperienza in Amministrazione (sia in maggioranza che in minoranza), Francesco Roberti secondo il partito azzurro che di recente ha spento il 25esimo compleano sarebbe l’uomo giusto al momento giusto.

Emerge però in queste ore il malcontento, il cosiddetto “mal di pancia” accusato da diverse formazioni civiche, sia sotto il Monforte che all’ombra del Castello svevo. I referenti delle liste senza partito alle spalle hanno interpretato come una forzatura, una imposizione bella e buona, la scelta “calata da Roma”. La doppia designazione, sostengono, ha poco ha a che fare coi territori. A Campobasso la spaccatura parrebbe più netta, e nel capoluogo l’incognita riguarda anche un partito, quello dei Popolari dell’assessore regionale Niro, che non sarebbero così propensi a volersi lanciare in una campagna elettorale per Tramontano.

Non sarebbero i soli. I movimenti civici ‘Campobasso nel futuro’ e ‘Campobasso al centro’ che sono per la candidatura a primo cittadino di Corrado Di Niro, starebbero valutando l’ipotesi di formare una propria coalizione che conterebbe già quattro possibili liste. Addirittura c’è chi vocifera che una parte di centristi non scarterebbe a priori l’ipotesi di restare insieme ad Antonio Battista se quest’ultimo verrà designato candidato sindaco del capoluogo per il centrosinistra, invece che trasferirsi armi e bagagli nel centrodestra.

Forse anche per questo i mal pensanti hanno ipotizzato che a breve Toma possa ufficializzare le nomine di alcuni enti regionali, aprendo alla spartizione che partiti e movimenti auspicano da tempo. Insomma, un “contentino” per tenere buoni gli alleati.

A Termoli il discorso è simile, ma non uguale, anche perché va valutata la forza che i movimenti civici hanno al momento. Per ora emerge il dissenso di Aida Romagnuolo e della sua ‘Prima il Molise’, costola della Lega. “Se come si paventa, la scelta dei candidati sindaci di Campobasso e Termoli sarà calata dall’alto, ovvero dai tavoli romani, tra un’amatriciana e una vaccinara e non dal nostro territorio e dai tavoli regionali, noi di “Prima il Molise” non parteciperemo più né ai tavoli politici e né presenteremo le nostre liste. Verrebbe a mancare il principio di democrazia, di condivisione e sarebbe una grande offesa per i cittadini. Significherebbe, inoltre, la poca considerazione che si ha del nostro territorio”.

Quindi la civica della Romagnuolo si farebbe da parte, senza tuttavia mettere i bastoni fra le ruote al candidato di centrodestra. Ma non è detto che lo stesso facciano anche gli altri movimentisti che da settimane incontrano i cittadini e raccolgono proposte, convinti di poter dire la loro nelle scelte. Nel centrosinistra ci sperano fortemente, perché avere di fronte la coalizione allargata e compatta che ha consentito a Toma di vincere le Regionali mette un filo di soggezione e non fa dormire sonni tranquilli a Sbrocca e ai suoi. Anzi, la domanda è legittima e concreta: Sbrocca sarà il candidato del centrosinistra in caso di unità e compattezza di tutto il centrodestra, Popolari compresi? Quelli stessi Popolari che, conti alla mano, 5 anni fa permisero a Sbrocca di vincere contro Michele Marone, e che oggi devono ancora decidere da che parte stare.

E sempre a Termoli di liste civiche si continua a parlare. Remo Di Giandomenico, che da mesi si muove quatto e sornione come nomignolo vuole, nelle scorse ore ha ufficializzato la volontà di esserci ancora una volta sulla scheda elettorale. Per ora come e in che modo non si sa. La sua comunicazione è stringata: “Tanti amici e tanti cittadini mi spingono a candidarmi alle prossime elezioni amministrative come Sindaco di Termoli. Dopo lunga e matura riflessione ho deciso di scendere in campo, con la convinzione di poter essere ancora utile al servizio di questa nostra amata città. Cercherò di incontrare tutti coloro che come me hanno un solo obiettivo: il bene e il riscatto di Termoli”.

Insomma i civici diranno la loro, creando scompiglio e probabilmente rompendo un po’ le uova nel paniere a chi pensava di aver messo a posto tutte le caselle. Ultimo ma non per ultimo, potrebbe tornare alla carica anche Oreste Campopiano, vecchia conoscenza della politica locale, passato dal ruolo di presidente del consiglio comunale e poi candidato sindaco del centrodestra, a sostenitore del primo Paolo Frattura e aspirante parlamentare con Leu.

In un post Facebook, l’avvocato termolese rimarca la distanza che scelte politiche calate dall’alto pongono fra chi amministra e la gente comune. “La partita vera di questi giorni non la si gioca sul terreno della bi o tripartizione tradizionale delle forze in campo (centro destra/ centro sinistra/ ala movimentista) ma su chi rivendica la libertà ed il diritto di scegliere in piena autonomia la sua rappresentanza e la sua classe dirigente e chi invece intende rispondere a logiche di lottizzazione imposte dall’alto, che non solo non tengono conto dei valori e delle aspettative del territorio ma si pongono spesso addirittura in contrasto con quei valori e con quelle aspettative”.

Campopiano lascia intendere di poter essere disponibile a una candidatura. “Siamo ancora in tempo perché Termoli si riappropri del ruolo che le è proprio, che le tante espressioni professionali, gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, il variegato mondo delle associazioni, diventino interpreti del loro presente e del loro futuro. L’interesse civico ci impone di uscire dal silenzio; un silenzio che ci emargina e che ci esclude da ogni scelta. Un silenzio che sarebbe colpevole se non addirittura complice.