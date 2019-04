Il Molise sforna campioni nelle più disparate discipline sportive, attestandosi fra i primi posti sia in Italia che all’estero. L’ultimo caso, solo in ordine di tempo, ha visto tre giovani atleti termolesi salire sul gradino più alto della Coppa Europea di Shuai Jiao, la lotta cinese. La peculiarità di questo stile di kung fu di origine cinese sta nel fatto che inizialmente fu utilizzato a scopo militare evolvendosi, in tempi moderni, in arte marziale utilizzata per la difesa personale.

La competizione europea si è svolta a Roma dal 29 al 31 marzo ed ha incoronato la Nazionale Italiana, guidata dal responsabile europeo Antonio Langiano, che è riuscita ad aggiudicarsi ben 14 medaglie: 7 ori, 3 argenti e 4 bronzi. A tenere alto il nome della squadra di arti marziali anche tre termolesi che sono riusciti a vincere la medaglia d’oro: Alessio Pasciulli 8 volte campione europeo, Emanuele Mustillo 2 volte campione europeo e Donato Gianquitto già campione italiano.

Per la prima volta era anche presente la televisione nazionale cinese CCTV. Un ringraziamento anche agli altri due atleti Luciano Di Maio e Samy Berjaoui che si sono comportati bene, dando il meglio di loro stessi. Un ringraziamento all’ente di promozione sportiva ACSI per il loro supporto. Appuntamento il prossimo anno per i mondiali in Cina.