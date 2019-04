Campobasso

Continua l’operazione “anti-buche”: segnaletica orizzontale sul nuovo asfalto. Poi lavori per marciapiedi e spartitraffico

A Vazzieri, tra via Pirandello e via Alfieri, vernice già applicata in prossimità di incroci e rotatorie. Operazioni che verranno presto estese a tutte le altre aree della città interessate dalle operazioni di bitumazione. Intanto, il primo cittadino annuncia la predisposizione dei lavori anche su marciapiedi e spartitraffico. Il sindaco Battista: “Da maggio interventi anche sui marciapiedi”