Il Consiglio regionale del Molise ha presentato una proposta di legge regionale (la numero 61) per la “tutela dei cittadini, in particolare dei minori, dalle conseguenze del consumo di bevande alcoliche”.

La Proposta di legge si prefigge nello specifico due obiettivi: da una parte accrescere la percezione culturale dei rischi e delle conseguenze del “bere” trasmettendo unici e adeguati orientamenti soprattutto per la protezione sanitaria dei più giovani e delle donne; dall’altra accrescere la disponibilità e l’accessibilità di efficaci trattamenti per i soggetti con consumi dannosi e per gli alcoldipendenti conclamati, nonché sorvegliare l’efficacia e l’efficienza degli interventi.

Nel testo proposto sono individuate quindi alcune azioni per il raggiungimento degli obiettivi. Tra queste c’è la riduzione del cosiddetto ‘binge drinking’ ovvero il consumo episodico eccessivo; la riduzione dell’accesso e della disponibilità delle bevande alcoliche ai giovani; la riduzione dell’esposizione dei giovani alla pubblicità e al marketing delle bevande alcoliche; la riduzione del danno da alcol in gravidanza; l’assicurazione di un ambiente sicuro e salutare ai giovani; il monitoraggio e la ricerca.

Gli interventi previsti sono da attuare nell’ambito delle istituzioni scolastiche e delle famiglie. Interventi che saranno parallelamente affiancati alla creazione di sistemi informativi, formativi e di ricerca sulla salute, sul benessere e sull’abuso di sostanze alcoliche, sia nell’età giovanile che nel periodo che va dall’infanzia all’adolescenza.

L’articolo 8 della proposta normativa prevede, inoltre, che i comuni -singoli o associati – attivino, nell’ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi centri per la famiglia e l’ascolto giovanile in grado di fornire informazioni sui servizi e sulle iniziative di supporto e di ascolto ai genitori e ai figli, anche attraverso la realizzazione di gruppi, corsi, incontri con esperti, consulenze e sostegno mirati alla prevenzione e risoluzione dei problemi legati all’uso ed all’abuso di sostanze alcoliche da parte del figlio minore o adolescente.

L’iter della proposta di legge è dunque iniziato con l’esame in Commissione a seguito del quale giungerà in Aula per la discussione finale.