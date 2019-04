Chaminade corsara: successo in trasferta contro la capolista, playoff agganciati

Non si ferma più la Chaminade Campobasso che ha vinto anche in casa della capolista Buldog Lucrezia per 5-4. Oggi molisani quinti in classifica, dunque griglia play-off agganciata.

Padroni di casa sul 2-0 dopo sei minuti di gioco. Chaminade in campo senza il centrale Gonzalez squalificato. Dopo tre giri di lancette Buldog Lucrezia in vantaggio con Severi che approfitta di un errore difensivo degli ospiti. Al sesto minuto capitan Oriente incappa nella più classica delle autoreti. La Chaminade nonostante il passivo mantiene alta la concentrazione alla ricerca del gol che possa riaprire il match. Da annotare al decimo l’espulsione di mister Di Cuia per protesta, la squadra viene gestita dal vice Pietrunti. Minuto numero 12 e Nauzet accorcia le distanze. Spinge in attacco il quintetto molisano. Tocco di mano di Vitale è rigore per la Chami, dal dischetto Cancio realizza il 2-2.

Nei restanti otto minuti del primo tempo le due formazioni mantengono bene il campo. Nella ripresa i molisani passano in vantaggio, triangolazione Cancio – Caddeo, il laterale basso molisano anche questo sabato mette il suo nome a referto. Si susseguono le azioni offensive. Passano solo due minuti e i marchigiani trovano il pareggio con Burcol, 3-3 il parziale.

Come testimoniato anche nelle gare precedenti la Chaminade gode di ottima salute fisica e mentale, il pareggio non scoraggia i rossoblù. All’ottavo Ruscica di tacco sorprende Corvatta che per la quarta volta è chiamato a raccogliere la sfera alle sue spalle. Da elogiare il gesto tecnico del numero 5 rossoblù. Palla a centro campo ed il Lucrezia trova subito il pareggio con Skibola. I padroni di casa già promossi in serie A2 giustamente non fanno sconti a nessuno.

Bastano tre minuti ai molisani per trovare il nuovo vantaggio, con una bella azione orchestrata dalla difesa e finalizzata da Sanches. La Chaminade sa che deve solo vincere, dopo la rete del 5-4 altri otto minuti di gara. Mister Pietrunti chiede ordine in fase difensiva e prudenza nelle ripartenze, fanno tutto bene i rossoblù che aggiungono in classifica i tre punti. Al triplice fischio la Chaminade è di nuovo nella griglia play-off, approfittando anche della sconfitta dell’Eta Beta in casa del Chieti. Non sono ammessi passi falsi in questo rush finale di stagione. Mancano due gare al termine della stagione, entrambe in Molise per la Chaminade che sabato giocherà al Pala Unimol contro il Circolo la Nebbia ed il 27 aprile al Pala Selva Piana arriverà l’Eta Beta.

IL TABELLINO

BULDOG LUCREZIA – CHAMINADE CB (2-2) 4-5

BULDOG LUCREZIA: Corvatta, Seversi, Boiani, Severini, Fabbri, Polidori, Vitale, Zago, Barcul, Di Silva, Skibola, Cianni. Allenatore: Osimani

CHAMINADE CB: Iacovino, Nauzet, Ruscica, Di Paola, Oriente, De Nisco, Caddeo, Cancio, Vaino, Evangelista, Di Camillo, Sanches. Allenatore: Di Cuia

Arbitri: Luca Levis Sez. Ravenna, Paolo Adriani Serano SEZ. Modena. Cronometrista: Nicola Carbonari Sez. Pesaro

Reti: ‘3”02 Severi 1T ( BL), ‘6”26 autorete Oriente 1T(BL), ‘12 Nauzet 1T (CCB), rig ‘18”11 Cancio 1 T ( CCB), ‘3”49 Caddeo 2T (CCB), ‘6”12 Burcol 2T (BL), ‘8”19 Ruscica 2T (CCB),‘8”59 Skibola 2T (BL), ’12 ”08 Sanches 2T (CCB)

Falli: 2-3 1^tempo, 3-1 2^tempo

Tiri liberi: 0-0 1 ^tempo, 0-0 2^tempo

Note: amm. Zago (BL), espulso Di Cuia (CCB)