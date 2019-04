30 Aprile 2018. Una data che a San Martino non dimenticheranno mai. La Carrese, tradizionale e secolare corsa dei carri trainati dai buoi, è stata stoppata – dopo un braccio di ferro tra associazioni e Prefettura – dall’arrivo delle camionette delle forze dell’ordine. Immagini impresse nella popolazione come ferite, che hanno fatto il giro d’Italia. Sembrava la morte di una delle più sentite e particolari tradizioni del Molise. Il 3 maggio a Ururi la corsa non è proprio partita, per non parlare di Portocannone.

Quest’anno però le Carresi dei Comuni bassomolisani si svolgeranno. Tutto è pronto, è anche se l’acquisto e il montaggio delle attrezzature di sicurezza finanziate con fondi straordinari della regione Molise deve fare i conti con le lancette dell’orologio che si avvicinano vorticosamente al 30 aprile, debutto delle Carresi, non ci dovrebbero essere sorprese al fotofinish. Almeno, così sembrava fino a poche ore fa, quando il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato la decisione di impugnare la legge regionale del 11 febbraio 2019 incentrata sul “benessere degli animali impegnati nelle corse con buoi e cavalieri, espressione autentica di identità culturale e storica da salvaguardare assolutamente”.

Una legge che il Consiglio aveva approvato all’unanimità (l’unica eccezione era stata Patrizia Manzo la quale aveva preferito non votarla “per non creare false aspettative”) nella convenzione di superare in questo modo le limitazioni delle norme nazionali circa la tipologia di percorso in terra o in sabbia e l’utilizzo di verghe e pungoli. In sintesi la legge del Molise punta su accorgimenti nella ferratura dei buoi e dei cavalli “con materiali innovativi a base di alluminio e poliuretano” in grado di attenuare l’impatto degli zoccoli sull’asfalto. Ma per il Consiglio dei Ministri si tratta di una legge che viola i principi fondamentali in materia di salute e benessere degli animali e, come ha rilevato Erika Stefani ministro per gli Affari regionali – anche i principi di leale collaborazione sanciti dalla Costituzione.

Reazioni di rabbia e sdegno nella popolazione molisana, che il presidente della Regione Donato Toma prova a placare: “Escludo nella maniera più assoluta che la decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge possa costituire un motivo di ostacolo allo svolgimento delle Carresi” dichiara a Primonumero.it. “Noi, preciso, ci costituiremo in giudizio a difesa delle nostre ragioni e comunque fino a quando la Corte Costituzionale non si pronuncerà l’unico ostacolo è rappresentato dalla commissione tecnica che deve dare l’autorizzazione”.

Ma anche questo dovrebbe essere blocco aggirabile perché, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, quando la mancanza di unanimità fra i membri della commissione ha compromesso il irrimediabilmente la fattibilità della corsa, le regole sono cambiate. L’unione dei Comuni del Basso Biferno, sotto il cui stemma sono compresi sia San Martino che Ururi e Portocannone, con una delibera recente stabilisce che non occorre più, per il nulla osta alla carrese, il parere unanime dei membri della commissione. Basta la maggioranza.

Uno stratagemma finalizzato a superare la barriera del parere unanime. Mercoledì 10 aprile perciò i membri della commissione si riuniranno e decideranno, uno per uno, per il sì o per il no. Fin d’ora si può intuire un parere più critico da parte dei veterinari Asrem, che hanno già messo in evidenza una serie di criticità legate proprio al rispetto delle norme per quanto riguarda il benessere degli animali. Nessuno vuole sbilanciarsi, in un clima che rischia di accendersi troppo, ma i dubbi dei veterinari sembrano essere questi: “Come possiamo avallare una corsa che presuppone un percorso di asfalto e l’uso di pungoli, se la legge nazionale e l’ordinanza Martina dicono che non si può? Se dovesse scapparci il morto, insomma, chi si assumerebbe la responsabilità?”

È sempre il Governatore Donato Toma a garantire che “sull’utilizzo dei pungoli c’è un disciplinare molto ben fatto che abbiamo recepito approvando il regolamento in commissione. Sono convinto che gli animali sotto questo profilo siano tutelati, perché i pungoli rispecchiano le misure compatibili con quanto previsto dalla legge. E non ci sono quelli elettrici. Per quanto riguarda la zoccolatura – aggiunge – dall’accordo Stato Regioni è emerso tanto di quel materiale tecnologicamente avanzato che sembrerebbe che poliuretano e altri escamotage possono funzionare meglio di sabbia e terra a copertura dell’asfalto”.

Chiaramente per la Prefettura di Campobasso il problema principale è rappresentato dalla incolumità degli spettatori, dei cavalieri e dei carristi. E anche qui la questione sarebbe stata risolta. Il finanziamento di 373mila euro parte della regione Molise è “una misura – chiarisce Toma – che prevede interventi di messa in sicurezza per le grandi manifestazioni. Poiché il progetto illustrato in Prefettura dai tecnici delle Carresi ha convinto tutti ottenendo l’assenso dei partecipanti, abbiamo erogato una cifra finalizzata alla sicurezza assegnandola al comune di San Martino come ente capofila rispetto agli altri due comuni della Carrese. Ora le procedure le vedranno loro, l’importante è che sia seguito alla lettera il progetto approvato”.

Visto che non ci sono i tempi per fare una gara d’appalto si ricorre alla migliore offerta con procedura semplificata. E, secondo quanto si apprende sul territorio, l’acquisto dei materiali è già partito. Barriere removibili protettive e altri materiali necessari soprattutto nel centri abitati e nel punto del cambio sono stati già ordinati presso alcune ditte locali. L’annus horribilis del 2018 sembra lontano. Con l’incognita di quello che potrebbe accadere è che nessuno è in grado di prevedere.