Ancora una lodevole iniziativa per l’associazione Ambiente Basso Molise che ha portato gli studenti di Petacciato in escursione sulle dune di Campomarino. “La magia della costa molisana non finisce mai di riservare sorprese, ogni giorno regala una meraviglia diversa, una spiaggia estesa dove le piccole dune ondeggiano sulle ali del vento. Colori, odori, luci, suoni sono i segreti di questi luoghi”. Così l’associazione descrive le nostre spiagge. Un invito a scoprire le meraviglie della nostra regione, ad immergersi nei colori del mare, per ricevere sensazioni ed emozioni dal fascino duraturo.

Sabato 30 marzo, le classi prime sezioni A e B della scuola elementare di Petacciato, accompagnate dalle maestre Casalanguida, Leuci e Di Donato, hanno visitato, nell’ambito del progetto didattico “Conchigliando”, la costa e le dune di Campomarino per conoscere il fantastico mondo della malacologia.

Dopo la raccolta di numerose e variegate conchiglie, il gruppo di alunni guidato dai volontari dell’associazione ambientalistica si è spostato presso i laghetti retrodunali dove, da poche ore, sono arrivati numerosi uccelli migratori.

“Ma, arrivati lì, ci si è accorti della presenza dell’uomo e della sua ignoranza”. A deturpare la bellezza dell’ambiente c’erano infatti decine e decine di sacchi di rifiuti domestici scaricati nella notte in un’area protetta. Dopo lo stupore e l’indignazione i giovani allievi, con i volti pieni di tristezza, hanno ripreso il loro cammino là dove ormai la Natura non era più come prima.