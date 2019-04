Cos’è il compostaggio domestico e quanto è importante la raccolta differenziata dei rifiuti, dai quali si può ricavare humus. Questi e altri argomenti sono stati affrontati con gli alunni della scuola ‘Jovine’ di Campobasso nell’interessante incontro di questa mattina – 13 aprile – organizzato dall’associazione Fare Verde Campobasso in collaborazione con l’associazione ‘Il nostro quartiere San Giovanni’.

Durante l’incontro è stata installata una compostiera nel giardino della scuola, che da oggi raccoglierà gli scarti organici che gli alunni porteranno da casa e che tra qualche mese si trasformeranno in eccellente concime per il giardino della scuola e per l’orto sociale di quartiere.

“Meno rifiuti in città, più qualità nella terra dei nostri giardini e delle nostre campagne: restituire ai terreni la naturale fertilità che viene sempre più meno con l’impiego massivo di fertilizzanti chimici e sintetici”, spiegano da Fare Verde. “Non dobbiamo inventare più nulla, solo copiare ciò che la natura ci insegna perchè la natura non sbaglia mai”.