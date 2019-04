Il meteo gradualmente migliora con l’avvicinamento dell’alta pressione da ovest. Le temperature sono in generale ripresa.

A cura di www.meteoinmolise.com

METEO- SITUAZIONE: Nelle ultime 24/36h sembra quasi di essere tornati indietro nel calendario; una circolazione d’aria piuttosto fredda di origine artico-continentale ha raggiunto il bacino centrale del Mediterraneo, accompagnata da una riduzione significativa delle temperature e da parecchi temporali che hanno interessato le regioni italiane. Ancora nella giornata di lunedì abbiamo registrato frequenti precipitazioni anche sul nostro Molise. Si è trattato dell’evento culmine di questa lunga fase di tempo instabile che ha scandito questa prima metà di aprile, riportando un quadro termico meno caldo ma soprattutto un po’ di pioggia nelle assetate regioni settentrionali.

EVOLUZIONE DEL TEMPO: L’apertura della nuova settimana ha portato con sè comunque importanti novità con il rinforzo dell’anticiclone a partire soprattutto dalla giornata odierna (mercoledì). Tale fase, probabilmente, ci accompagnerà almeno sino al prossimo fine settimana garantendo anche giornate piuttosto gradevoli e con valori termici in rialzo specie nei valori diurni.

IL METEO DEI PROSSIMI GIORNI:

Mercoledì: al mattino, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane, blando aumento della copertura nuvolosa per nubi alte e stratificate sulla provincia di Campobasso. Nubi più compatte in alto Molise e sulla provincia di Isernia associate a isolati piovaschi. Venti deboli. Temperature in lieve aumento.

Giovedì: l’ulteriore rinforzo anticiclonico apporta un deciso ed ulteriore miglioramento. Sia al mattino che nel pomeriggio, cielo sereno o poco nuvoloso sia sulle aree costiere che nelle zone interne. Venti deboli. Temperature in aumento con punte anche di 17-18 gradi.

Venerdì: poche variazioni di rilievo rispetto alla giornata precedente. Cielo sereno o poco nuvoloso. Ancora un po’ fresco al primo mattino nelle zone interne ma durante il giorno rialzo fino a 17-19 gradi e clima prettamente primaverile.