Al Savoia il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio ‘Perosi’

Domenica 28 aprile sul palco del Teatro Savoia alle ore 20,30 avrà luogo il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi”, inserito nel cartellone della manifestazione dei Concerti di Primavera del mese di aprile.

Nell’ambito delle varie iniziative legate a tali manifestazioni il Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi”, in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura, porterà sul palco del Teatro Savoia musiche legate al grande romanticismo tedesco, con l’esecuzione del Concerto n. 2 op.74 in mi bemolle maggiore di Carl Maria von Weber e della Sinfonia n. 1 op. 68 in do maggiore di Johannes Brahms.

Ad esibirsi l’Orchestra del Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi, diretta dal M° Lorenzo Castriota Skanderbeg, composta da studenti dell’Alta formazione artistica, alcuni dei quali si sono imposti all’attenzione del pubblico e della critica musicale in concorsi nazionali ed internazionali, ma anche dagli ex-studenti e dai docenti della stessa Istituzione.