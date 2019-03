Il recente convegno organizzato a Isernia dall’Associazione Italiana Celiachia Molise (AIC) ha dato l’opportunità ai partecipanti di assistere al dibattito che da tempo circonda questa particolare intolleranza alimentare. Tra le tematiche toccate, una delle più interessanti è stata certamente la grande differenza tra il numero di diagnosi attese e quelle registrate, a livello regionale e nazionale.

Le recensioni mediche stimano infatti come siano oltre 600.000 i cittadini italiani che soffrono di celiachia, una cifra che ammonta circa all’1% della popolazione. In molise, commentano gli esperti dell’AIC, sono oltre 2000 i cittadini che inconsapevolmente soffrono di questa intolleranza. Motivo per cui la divulgazione e la sensibilizzazione sul tema sono elementi di estrema importanza nella lotta alla celiachia. Recensioni e opinioni interessanti arrivano anche da Roma, con i commenti della clinica Villa Mafalda e del suo reparto di gastroenterologia che aiutano a fare chiarezza sull’argomento.

Cos’è la celiachia? Le recensioni e i commenti di Villa Mafalda

La celiachia è una malattia autoimmune, che insorge in soggetti geneticamente predisposti e si manifesta come una vera e propria allergia al glutine, un complesso proteico presente nel grano, nei cereali e nei loro derivati. Villa Mafalda elenca i sintomi più comuni, che si presentano in seguito all’assunzione di glutine:

Gonfiore e dolore addominale.

Meteorismo, nausea e diarrea.

Perdita di peso.

Da non sottovalutare anche alcuni sintomi, più rari, legati allo sbilanciamento nella dieta e nell’assunzione di vitamine, ferro e carboidrati da parte dell’organismo. Si va dal rachitismo, alla semplice debolezza, con tutte le complicazioni causate da un’alimentazione sbilanciata: l’importanza della dieta per la qualità della vista è spesso sottolineata anche da AktiVision, la divisione oftalmologica di Villa Mafalda a Roma. Le recensioni degli esperti di AktiVision hanno evidenziato legami tra carenza di vitamina C, carnicina, potassio e magnesio, e la buona salute dell’occhio. Non stupisce quindi che anche questa particolare intolleranza al glutine possa avere, in fasi avanzate, ripercussioni sull’intero organismo.

Da Roma le opinioni di VillaMafalda sulla diffusione della celiachia

Una volta individuati i segnali che possono indicare la presenza dell’allergia, l’esame per accertarsi di soffrire di celiachia consiste in due fasi:

La visita dal gastroenterologo e l’esame del sangue, utili per escludere problematiche simili, come la sindrome dell’intestino irritabile e il Morbo di Crohn.

L’esofagogastrododenoscopia con biopsia duodenale, indicata dalle recensioni di VillaMafalda come l’esame chiave per confermare la presenza della patologia.

Una volta accertata la malattia, è naturalmente necessario adeguare la propria dieta eliminando tutti i cibi che contengono tracce di glutine: dalla classica pasta, fino alla birra. I sostituti della farina tradizionale, al giorno d’oggi, sono piuttosto diffusi. La maggiore chiarezza e la più alta consapevolezza da parte di pazienti, medici e cittadini ha dunque fatto sì che l’impatto della patologia sulla qualità della vita del celiaco sia ridotto. Si tratta comunque di un’intolleranza meno comune di quella, ben più nota, al lattosio che in Italia arriva a colpire il 40% della popolazione. A soffrire di celiachia, secondo Villa Mafalda, è invece solo una persona su cento. È importante intercettare i cittadini che soffrono di questa intolleranza senza esserne consapevoli. Ben vengano dunque i convegni, i meeting a tema, e l’opera di divulgazione di specialisti e cliniche, utili per fare luce su una patologia più diffusa di quanto le opinioni di molti cittadini ritengano.