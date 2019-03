Che i vandali siano una “piaga” di Termoli non è certo una notizia inedita. Al contrario: la cronaca locale è piena ragazzini indisciplinati e maleducati, che nei casi peggiori danneggiano il patrimonio collettivo (vedi il teppismo contro le statue di Jacovitti e Carlo Cappella sul Corso) e infastidiscono anche in maniera pesante cittadini la cui unica “colpa” è quella di incrociarli per strada. E’ inedito, però, che un branco numeroso di teenager si impossessi ogni pomeriggio di uno spazio privato, sporcandolo senza ritegno con bottiglie e lattine di bibite e birra, cicche di sigarette e mozziconi di spinelli. L’aspetto più grave, però, è quello che si ritorce direttamente contro i titolari di attività che affacciano sulla strada e inquilini dello stabile.

Accade su Corso Vittorio Emanuele III, alias Terzo Corso. All’altezza del centro estetico si apre un ingresso che porta sul retro dello stabile, dove quasi ogni pomeriggio decine di 16enni e 17enni stazionano fumando e bevendo. Ma alcuni di loro negli ultimi giorni si sono spinti oltre, come racconta la titolare dell’attività che giovedì pomeriggio è stata costretta a chiamare le forze dell’ordine. “Ho chiesto una pattuglia di polizia o carabinieri perchè mentre pulivo il locale sul retro, con la finestra aperta, alcuni hanno iniziato a urlare e sputare e ripresi dalla sottoscritta, come se non bastasse, si sono messi a urlare e a insultarmi“.

La titolare dell’attività beauty ha sopportato a lungo gli schiamazzi e perfino la sporcizia, e ha dovuto subire anche un atto vandalico che per poco non è sfociato in un dramma. Le hanno infatti riempito il tubo di scarico della caldaia di carta pressata, fino a ostruirlo del tutto. “Ho chiamato il tecnico che ha riparato il guasto e si è accorto di quello che era accaduto. Meno male che la caldaia non è esplosa e non si è bruciata, cosa che sarebbe potuta accadere, altrimenti al posto dei 140 euro di riparazione chissà, avrei avuto danni ben più gravi”.

Dopo averne sopportate di tutti i colori, però, ieri la donna ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. “Francamente mi sono resa conto che i miei rimproveri non facevano alcun effetto ad alcuni di loro, particolarmente insolenti. Gli stessi che hanno tagliuzzato il sellino dello scooter di un altro inquilino di questo stabile. Così, dopo aver sentito come mi prendevano in giro e le offese dietro la finestra del bagno, ho chiamato i carabinieri”. La pattuglia però non è arrivata, e soltanto tre ore dopo è arrivata la spiegazione: le pattuglie a disposizione sono pochissime e naturalmente privilegiano i casi più gravi, di pericolo. “Spiegazione che comprendo benissimo – conclude lei – perchè effettivamente la mia non era una situazione urgente. Ma se mi avessero aggredita? Se fosse finita male? Credo che a Termoli ci sia un problema di sicurezza che richiederebbe un potenziamento della presenza di divise sul territorio”.

Considerazione oltremodo legittima, condivisa dalla stragrande maggioranza della popolazione. Termoli non è più quel posto “tranquillo” di una volta, e se alla criminalità di importazione, ai furti e alle rapine, si aggiungono anche i branchi di ragazzini la cui insolenza sfocia in violenza, è evidente che il numero di vigili, carabinieri e agenti di polizia sia del tutto insufficiente.