Tradizione in maschera

Carnevale è allegria, spasso e divertimento, sfilate di carri allegorici, dolci e coriandoli, ma anche tradizione che ritroviamo nelle tante maschere colorate. Hanno la capacità sia di rallegrare l’atmosfera della festa più divertente dell’anno, sia di scacciare l’inverno per aprire la strada all’arrivo della primavera. Per Pirandello ognuno di noi indossa un numero impressionante di maschere, da utilizzare nelle diverse circostanze imposte dal mondo esterno, come per dire che non ci mostriamo mai per quello che siamo, ma è la società, con le sue regole, ad obbligarci una maschera sul volto.

Infatti chi ha un carattere stravagante, poca voglia di lavorare ma simpaticissimo, può travestirsi da Arlecchino, invece con Meneghino si incarna la schiettezza e lo stacanovismo. Se siamo dei galantuomini, amanti del vino e della buona tavola, potremmo camuffarci da Gianduja, o da Pantalone se appariamo avari e brontoloni. Colombina fa al caso nostro, se ci presentiamo seducenti, vivaci e astuti, viceversa con Pulcinella camminiamo goffamente, gesticolando eccessivamente. Per i dispettosi e gli attaccabrighe, c’è Brighella, altrimenti Rugantino con il suo temperamento arrogante e strafottente, il classico bullo, ma in fondo buono e affabile, con il Dottor Balanzone ci vantiamo di conoscere ogni campo della scienza umana, usando parole storpiate e discorsi senza senso.

A Carnevale ogni scherzo vale, si evade dai problemi quotidiani per rifugiarsi in un mondo buffo e spensierato, si può essere quel che si vuole, indossare la maschera che più ci piace e allontanarci dal nostro modo di essere, diventando qualcun altro anche solo per un giorno. Nel fuoco ardente del cambiamento e dell’innovazione, teniamo sempre accesa la fiammella della memoria e della tradizione, solo così potremmo vivere con la nostra identità.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)