Toma-5Stelle: nessuna assistente o collaboratrice del Governatore tra i neo assunti in Regione

Non c’è mai stata nessuna assistente di Donato Toma o sua ex collaboratrice dello studio da commercialista tra i neo assunti alla Regione Molise che, secondo la denuncia presentata dal portavoce dei 5 Stelle Andrea Greco in Procura, sarebbero in larga parte persone vicine agli ambienti politici del centrodestra, parenti e amici dei politici.

Donato Toma, a differenza di quanto riportato inizialmente nell’articolo di Primonumero.it che ha raccontato attraverso l’esposto grillino una presunta anomalia interna alla gara d’appalto del servizio e l’assenza di meritocrazia alla base, non ha nulla a che fare con i nomi dei “favoriti”. Nell’ipotetico “scandalo Consedin” sul quale la magistratura è chiamata a esprimersi non rientrano infatti persone legate da rapporti professionali, anche passati, al Presidente.

Ci scusiamo per aver dato, in prima istanza e sulla base di una informazione errata proveniente da ambienti politici avversari del centrodestra, una notizia errata e che ha creato un danno al Governatore stesso, impropriamente chiamato in causa per una sua assistente o ex collaboratrice che al contrario di quanto riferito da Primonumero.it nell’articolo “Assunzioni sospette in Regione: “Procedura falsata per agevolare persone vicine alla politica”. M5S va in Procura” non esiste, e non c’è mai stata.

Intanto, anche sulla scorta di informazioni infondate che sono finite sul nostro giornale, e per le quali chiediamo doverosamente scusa al Governatore oltre che ai lettori, si starebbe lavorando a una contro-denuncia nei confronti del Movimento 5 Stelle, che ha depositato un esposto in Procura e all’Anac per chiarire i dubbi sulla procedura di affidamento del servizio tecnico che ha portato 22 persone negli uffici di via Genova. Tra queste il fratello della deputata Tartaglione.

“La Consedin – denuncia il 5 Stelle – ha vinto la gara d’appalto anche grazie ai titoli e alle esperienze dei candidati indicati nell’offerta, chiamati a ricoprire le posizioni richieste dall’Amministrazione. Esperienze pluriennali maturate sui Fondi FESR e FSE. Ma cosa è accaduto? In seguito alla stipula del contratto tra la Regione Molise e la Consedin, con formale accettazione della direttrice del dipartimento competente, Maria Olga Mogavero, 14 membri del gruppo di lavoro designati nell’offerta sono stati sostituiti da altre figure, pare senza una documentata ragione. Il bando di gara prevedeva sì la possibilità di sostituzione, ma solo per “valide e documentate ragioni e comunque con l’assenso dell’Amministrazione appaltante, anche mediante la formula del “silenzio-assenso” (trascorsi 30 gg. dalla richiesta), a condizione che si garantisca un livello di esperienza e professionalità almeno equivalente”. Ai dubbi iniziali espressi nell’interrogazione e non ancora chiariti dal presidente Toma, si sono aggiunti ulteriori dubbi emersi in seguito al nostro accesso a tutta la documentazione. Ma la politica deve agire in modo trasparente e non può lasciare dubbi. Per il bene e il rispetto della collettività, come politici, abbiamo il dovere, in questo caso, di pretendere risposte chiare, e se il presidente Toma e la maggioranza continuano a negarci in confronto e le discussioni – conclude Andrea Greco – ci vediamo purtroppo costretti a ricorrere alle autorità giudiziarie”.

Non è escluso, a questo punto, che si proceda in Regione a una contro-querela. Intanto la “patata bollente” Consedin è finita sul tavolo della magistratura.