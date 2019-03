La fase più attiva della perturbazione a carattere freddo che ha interessato le regioni adriatiche e quelle meridionali sta gradualmente allontanandosi verso levante. Il meteo rimane solo parzialmente instabile per le prossime 12/24h, ma in prospettiva è atteso un deciso miglioramento pur rimanendo un clima decisamente freddo, specie al primo mattino.

A cura di www.meteoinmolise.com

METEO, SITUAZIONE: La perturbazione numero 7 del mese, in transito sul nostro paese, nella giornata di oggi insisterà sulle regioni meridionali, dove porterà ancora nuvole e piogge; nel resto d’Italia invece il tempo sarà nel complesso bello. Il vortice di bassa pressione che accompagna la perturbazione, andando a posizionarsi sul Tirreno Meridionale, continuerà inoltre ad alimentare venti piuttosto intensi su gran parte del Centro-Sud. Le temperature, in ulteriore calo al Sud e in leggero rialzo al Centro-Nord, rimarranno quasi dappertutto al di sotto delle medie stagionali. Nella seconda parte della settimana il tempo migliorerà anche al Sud mentre le temperature che risaliranno gradualmente in tutta Italia, fino a valori di nuovo miti nel prossimo weekend.

METEO IN MOLISE, LE PREVISIONI IN DETTAGLIO:

Mercoledì: diffusa instabilità al mattino con cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni sparse, più probabili sul settore centro-occidentali. Nevicate oltre i 900 metri in alto Molise e oltre i 1.000 sul Matese dove potrebbero anche presentarsi di moderata intensità. Nel pomeriggio, cessano i fenomeni su tutta la regione. Isolate schiarite ad iniziare dalla costa. Venti ancora sostenuti settentrionali. Mare mosso. Temperature sensibilmente inferiori alla media del periodo.

Giovedì: al mattino, sereno o poco nuvoloso sul settore occidentale. Residua nuvolosità sul Molise interno centrale ed orientale ma in un contesto di ampie schiarite. Nessuna variazione di rilievo nelle ore pomeridiane. Venti moderati ma in generale attenuazione specie in serata. Temperature in ripresa nei valori diurni, piuttosto bassi al primo mattino con possibilità di gelate nelle valli interne.

Venerdì: ulteriore miglioramento sulla nostra regione. Sia al mattino che nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Venti piuttosto deboli. Mare poco mosso. Temperature in ripresa. Ancora possibilità di gelate nelle prime ore del mattino nelle zone interne di valle.