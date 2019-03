Tasse e rifiuti, Palombo contro la Giunta Travaglini: “Fa propaganda strumentale”

Il consigliere comunale di opposizione al Comune di Montenero di Bisaccia Nicola Palombo critica l’operato dell’Amministrazione Travaglini in tema di tassa sui rifiuti. Palombo parla apertamente di “insensato e inutile ottimismo da parte dell’Amministrazione comunale, la quale nelle proprie dichiarazioni, riporta i fatti che riguardano la raccolta differenziata a Montenero in modo a dir poco strumentale e propagandistico”.

Secondo Palombo “partendo dalla tariffa, occorre spiegare con onestà intellettuale che è calcolata per legge in modo tale che copra tutto il servizio e che, quindi, la tanto sbandierata diminuzione è frutto semplicemente di un meccanismo automatico dovuto al ribasso del nuovo bando in concessione fatto dall’Unione dei Comuni del Basso Biferno. Ecco spiegata la diminuzione della Tari, che ho votato e accolto ovviamente con favore, ma che non è frutto di un merito attribuibile all’Amministrazione, così come si lascia intendere. Mi corre l’obbligo di aggiungere, a onor del vero, che la diminuzione avviene dopo anni di aumenti della Tari (2014, 2015, 2016) quelli sì dovuti ad una cattiva gestione che ha prodotto un sempre maggiore conferimento in discarica e un conseguente aumento dei costi; che tale diminuzione è, in termini assoluti su un’utenza domestica media di 100 mq e quattro persone, di circa 12 euro all’anno e che, cosa molto importante, il carico fiscale totale sul contribuente montenerese è comunque aumentato, dato che, conseguentemente all’abbassamento della Tari, la maggioranza ha predisposto con solerzia l’aumento, al massimo dell’aliquota, dell’addizionale Irpef, producendo un aggravio, sui redditi medi, calcolato in una forbice che va dalle 45 euro alle 65 euro all’anno. Se la matematica non è ancora diventata un’opinione, non è certo un grande affare per il cittadino montenerese”.

Palombo passa quindi all’argomento differenziata. “Sulla gestione del servizio poi ci sarebbe tanto da dire, ma la cosa da cui partire sicuramente è l’insostenibilità politica e l’inattendibilità tecnica che riguarda il dato del 71% di raccolta differenziata. Questo perché la nuova gestione è attiva solo dal primo marzo di quest’anno, tempo che non consente di fornire dati che possano far tirare delle somme in modo sensato e inoltre perché mi aspetterei dei dati oggettivi forniti da enti di controllo diversi dal soggetto che è gestore del servizio. Le uniche certezze comprovate sono invece anni di inefficienze sulla raccolta differenziata che nel 2016 segnava il 45%, nel 2017 il 43% e nel 2018 il 47%, ben al di sotto del limite normativo del 65%”.

L’esponente di minoranza ricorda inoltre come “più volte, nell’attività di consigliere, ho chiesto uno scatto in avanti, proteso a trovare il giusto equilibrio tra maggiore economicità del servizio, migliore qualità della gestione e più alta compatibilità ambientale, tema, quest’ultimo, che credo fermamente sarà centrale nel futuro governo di Stati, Regioni e Comuni. Tutto ciò tradotto, vuol dire innescare modalità di pagamento della Tari secondo il criterio della quantità di rifiuto prodotto, secondo il principio “meno produco, meno pago; più differenzio, meno pago”, una modalità di gestione della raccolta che preveda il peso del rifiuto per ogni utenza, poiché è la quantità di rifiuto indifferenziato che si trasforma in costo di smaltimento e non la grandezza dell’abitazione. Alla luce di ciò, sulla raccolta differenziata, i toni trionfalistici, i dati non accurati e i troppi non detti, sanno di un’occasione persa per la comunità e per il territorio”.