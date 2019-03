Tangenziale nord, firmato il contratto: via ai cantieri con 30 anni di ritardo

I lavori dovevano partire alla fine dell’anno, ma i tempi impiegati dal Comune di Campobasso e dalla Regione Molise per completare le procedure si sono dilatati più del previsto. Tanto è vero che solo oggi – 27 marzo – il sindaco Antonio Battista e l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Maio hanno annunciato la firma del contratto tra l’amministrazione e la ditta Brancaccio che si è aggiudicata l’appalto.

“Questa mattina – si legge in una breve nota – in Comune è stato firmato il contratto (18 milioni di euro) con cui si dà il via all’appalto per la realizzazione della Tangenziale Nord. Dopo le lunghe vicende giudiziarie che hanno bloccato l’apertura del cantiere, si volta pagina. Soddisfatti, per il buon esito con cui si è conclusa la vicenda che dura da oltre 30 anni, il sindaco Antonio Battista e l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Maio”.

L’opera, finanziata nel 2015 dalla Regione con 18 milioni del Fondo sviluppo e coesione 2007/2013, è attesa da anni: servirà a collegare la città evitando ingorghi nel centro, con ricadute positive anche sulla circolazione delle auto che arrivano a Campobasso dai comuni della cinta e dal resto del Molise.

In particolare risolverebbe i vecchi problemi di collegamento della parte Nord della città con la Fondovalle del Biferno. Servirebbe dunque a rendere più fluido lo scorrimento delle auto sulla statale ingolfata al momento dalla presenza di alcuni centri commerciali in particolare verso la zona della Pineta di San Giovanello. L’opera completerebbe l’anello di collegamento della città con il Viadotto Ingotte.