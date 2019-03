Spaccio di droga, raffica di controlli da parte dei Carabinieri in centro e nelle periferie

Oltre cento controlli, tra persone e veicoli, sono stati predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Campobasso durante la serata di venerdì 29 marzo. Ispezioni che hanno interessato non solo il centro storico, con particolare attenzione alle vie poco frequentate e più nascoste dove i giovani solitamente si riuniscono per consumare droga, ma anche alcune zone della periferia campobassana per contrastare il fenomeno dilagante dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le azioni di controllo del territorio sono state effettuate grazie all’impiego di uomini a piedi ed a bordo delle pattuglie: i primi si sono concentrati sul fenomeno degli stupefacenti, mentre gli altri si sono focalizzati nel reprimere i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe.