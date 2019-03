Si lavora alla task force contro la violenza sui minori: sarà istituita con legge regionale

Vanno avanti gli incontri per rendere operativa la task force “Violenza sui minori”, formata da un’ equipe multidisciplinare pronta ad intervenire nei casi di emergenza e non solo. “Il suo programma – promettono gli ideatori – si baserà su una precisa azione di monitoraggio, programmazione e prevenzione su tutto il territorio regionale, al fine di evitare e contrastare i casi di violenza minorile, creando sinergie effettive tra Asrem, Regione, Istituzione Scolastica, ed altre Istituzioni Pubbliche e la famiglia. Non secondario, sarà il ruolo della formazione professionale degli addetti ai lavori”.

Ieri, lunedì 25 marzo, si è svolto il quarto incontro della presieduto da Filomena Calenda, Presidente IV Commissione Permanente della Regione Molise, e al quale hanno preso parte il dottor Nicola Malorni, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise, la dottoressa Rossella Chiarullo, psicologa psicoterapeuta. Non ha preso parte alla seduta la dottoressa Leontina Lanciano, Garante Regionale dei Diritti dell’Uomo, assente per gravi motivi familiari. Assente anche l’assessore Politiche Sociali che ha delegato la dottoressa Francesca Iafelice.

“Durante questo incontro – dichiara il presidente Calenda – è proseguito il dibattito sull’elaborazione di un progetto pilota all’interno del quale verranno definite le modalità, metodologie e finalità della task force stessa. Si sta lavorando con l’intento di realizzare e presentare una proposta di legge che istituisca la task force”.