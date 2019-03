“Senza una Europa unita non c’è futuro”: il Comune aderisce alla Giornata Ue 2019

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Antonio Battista, ha aderito, con una delibera, alla Giornata Europea 2019 in cui si festeggia San Benedetto, patrono d’Europa. Una giornata nata per rilanciare i valori su cui si fonda l’Unione Europea, ma anche per rafforzare quegli ideali di pace e cooperazione e quella voglia di costruire un’Europa dei popoli in cui le diversità siano viste come aggregazione e fortificazione di una comunità allargata. Con l’adesione alla Giornata Europea la giunta invita cittadini e associazioni ad esporre il simbolo degli ideali di unità e solidarietà, ideali che uniscono, e che dovrebbero continuare a tenere unita l’Europa.

“Un’Europa che dobbiamo sentire nostra e vicina – sottolineano il sindaco Battista e l’assessore alla Cultura Lidia De Benedittis – che dobbiamo contribuire a far crescere con il nostro impegno e le nostre peculiarità senza mai dimenticare i sacrifici e gli sforzi che sono stati necessari per farla nascere. Sforzi e sacrifici che hanno permesso ai Paesi che hanno condiviso il progetto europeo di vivere nella pace, che non va mai data per scontata. Un’adesione, la nostra, convinta, perché non possiamo che essere convinti dell’importanza di stare in un’Europa unita, senza la quale sarebbe difficile immaginare un futuro”.