Senza patente e ubriaco marcio si schianta contro il muro di una casa: denunciato per danni a catena

Guidava ubriaco e senza parente, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il muro di una casa, in pieno centro abitato a Casacalenda. E non è finita qua, perchè l’auto era a metano e oltre ai carabinieri sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona scongiurando una esplosione.

Il protagonista della performance è un cittadino di nazionalità romena di 35 anni, nel cui sangue è stato trovato un livello alcolemico ben 5 volte superiore alla legge. Risiede a Casacalenda, lo stesso paese dove ha combinato il guaio. E’ stato denunciato dai carabinieri della stazione locale per danneggiamento di edificio e guida in stato di ebbrezza.

E’ accaduto la notte scorsa. Era al volante di un’auto di media cilindrata, senza patente di guida e in evidente stato da alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool. Ha violentemente urtato due volte contro il muro di un’abitazione. La collisione ha danneggiato anche il tubo del metano, tanto che sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Al termine degli accertamenti l’autovettura è stata sottoposto a fermo amministrativo e l’uomo denunciato. Gli atti sono stati inviati all’autorità giudiziaria.