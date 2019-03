Riccardo Cucchi, famosissimo cronista italiano e colonna di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, programma sportivo che ha fatto la storia del giornalismo italiano, è stato l’ospite d’onore della partita Campobasso- Cesena. Il giornalista è stato invitato dalla società del presidente Nicola Circelli in occasione del centenario dalla fondazione della Campobasso calcio.

È stato emozionante rivedere Riccardo Cucchi sugli spalti nello stadio in cui ha iniziato la sua carriera. Erano gli Anni 80, il Campobasso era in serie B e Cucchi raccontò la partita casalinga contro la Fiorentina. La sua presenza oggi nel capoluogo molisano ha riacceso i ricordi dei tifosi, soprattutto quelli con qualche capello bianco in più, coloro che hanno vissuto in prima persona gli anni d’oro della squadra rossoblù.

Molti non hanno perso l’occasione per farsi una foto con lui, con addosso l’immancabile sciarpa nei colori della squadra locale. Lui non si è sottratto ai selfie e si è intrattenuto a parlare con chi si è avvicinato. Primonumero è riuscito a raccogliere le sue emozioni al termine della partita. Qui la videointervista