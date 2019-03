Tutto rinviato in estate. Il ricorso della Regione Molise contro la nomina dei commissari alla sanità Angelo Giustini e Ida Grossi sarà discusso nell’udienza di merito del prossimo 10 luglio. È quanto hanno deciso i giudici del Tribunale amministrativo di Campobasso dopo la camera di consiglio dello scorso 6 marzo.

I giudici non si sono espressi sulla richiesta di sospensiva che l’ente di via Genova aveva presentato assieme al ricorso, come emerso nell’ordinanza pubblicata oggi – 8 marzo – e firmata dal presidente Silvio Ignazio Silvestri e dagli altri due componenti del collegio giudicante, Orazio Ciliberti e Rita Luce.

Piuttosto hanno accolto la richiesta di palazzo Vitale di pronunciarsi con urgenza sull’argomento. “Le questioni dedotte in giudizio – si legge nell’atto – devono essere esaminate nella più opportuna sede di cognizione di merito, e che, alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, le esigenze della Regione ricorrente siano tutelabili adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito“.

Un pronunciamento che era già stato previsto anche dagli stessi addetti ai lavori dopo la discussione al Tar Molise. In quella sede la Regione Molise, rappresentata dagli avvocati Massimo Luciani e Alberta de Lisio, ha esposto i motivi alla base del ricorso contro la nomina del commissario sancita dalla delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 7 dicembre 2018. Ad esempio, a loro dire, il provvedimento non reggeva su una norma in vigore, ma su un emendamento al decreto fiscale con cui venne stabilita l’incompatibilità tra l’incarico di governatore e quello di commissario alla sanità.

I legali inoltre hanno contestato il mancato rispetto del principio di economicità a cui devono attenersi gli enti pubblici: la struttura commissariale infatti costa i molisani oltre 300.000 euro all’anno dal momento che il compenso per ognuna delle figure commissariali si aggira sui 14.000 euro al mese.

Contro il ricorso all’attenzione dei giudici del Tar si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, i Ministeri della Salute e dell’Economia, gli stessi che di fatto hanno preparato la delibera in questione, ma anche il Forum per la difesa della sanità pubblica e del comitato Pro Cardarelli, rappresentato dall’avvocato Massimo Romano.

Il 10 luglio dunque si giocherà la partita più importante. Nel frattempo potrebbero cambiare le carte in tavola: ad aprile si discuterà il ricorso davanti alla Corte costituzionale. La Regione Molise ha deciso di presentare un secondo ricorso anche alla Suprema Corte e ha chiesto l’unificazione del procedimento con la Campania, una delle Regioni che assieme alla Calabria si è opposta alla delibera del Consiglio dei Ministri. Senza dimenticare che a Roma si sta giocando anche la partita sul Patto per la salute.