Ultima gara interna di stagione per la formazione seniores degli Hammers ed ennesima vittoria di una stagione che resterà comunque da ricordare qualunque sarà l’esito finale del campionato di C2.

La formazione irpina dell’Avellino nulla ha potuto contro la voglia e la determinazione messe in campo da capitan Fatica e soci, decisi a salutare il proprio pubblico con una prova convincente.

Al 9′ è Suliani a concretizzare la prima meta rossoblu incanalando la gara sui giusti binari per i campobassani che però devono attendere fino al 23′ per allungare il passo con una nuova meta questa volta di Pietrangelo. Un allungo in zona centrale di Zeolla al 33′ e una percussione di prepotenza di Corsillo subito dopo, chiudono qualunque tipo di discorso. La meta in solitaria di Di Stefano al 40′ permette agli Hammers il raggiungimento del bonus già alla fine del primo tempo.

Nel secondo tempo lo spartito non cambia e inizia a suonarlo già al 43′ Zeolla, seguito da Fatica al 53′, da Lomma E. Al 58′, da Zingale al 61′, da Battista al 63′, da Mignogna al 68′, da Lomma C. al 75′ e, infine, da Giampietruzzi al 78′.

La valanga rossoblu chiude così 85 a 0 e si prepara all’ultimo impegno del campionato, in trasferta ad Angri.

Hammers – Avellino 85-0 (13-0)

Primo Tempo: 31-0 (5-0)

Hammers Rugby Campobasso: 15 Di Bona, 14 Blanco, 13 Zeolla, 12 Suliani, 11 Pietrangelo, 10 Valente A., 9 Mignogna, 8 Fatica, 7 Ziccardi, 6 Pace, 5 Di Stefano, 4 Zingale, 3 Ianniruberto, 2 Giampietruzzi, 1 Corsillo. A disposizione: 16, Valente G., 17 Discenza, 18 Lombardi, 19 Fratianni, 20 Battista, 21 Lomma E., 22 Lomma C. ALL. Sommella

Mete: 9′ Suliani, 23′ Pietrangelo, 33′ Zeolla con trasformazione di Valente A., 34′ Corsillo con trasformazione di Valente A., 40′ Di Stefano con trasformazione di Valente A., 45′ Zeolla con trasformazione di Valente A., 53′ Fatica con trasformazione di Valente A. 58′ Lomma E. con trasformazione di Valente A., 61′ Zingale, 63′ Battista con trasformazione di Valente A., 69′ Mignogna con trasformazione di Lomma C., 75′ Lomma C. con trasformazione di Battista, 78′ Giampietruzzi con trasformazione di Valente A.