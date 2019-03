Sono oltre 77mila le richieste pervenute alla data del 28 febbraio all’Inps per la cosiddetta ‘Quota 100’, la finestra di pensione anticipata grazie ad almeno 62 anni d’età e 38 di contributi prevista in maniera sperimentale dal governo Conte dal 2019 al 2021. Fra loro anche 654 contribuenti molisani hanno presentato domanda. Una cifra che rapportata ad altre regioni, specie quelle limitrofe, appare piuttosto alta, come già documentato da un precedente articolo di primonumero.it.

Un provvedimento fortemente voluto dalla Lega e che qualche giorno fa aveva portato il vice premier Matteo Salvini a vantarsi pubblicamente. “Orgoglioso dei risultati di Quota 100, con circa 70mila adesioni in tutta Italia di cui 589 in Molise (la dichiarazione risale a martedì scorso, ndr). È un altro risultato di questo governo, per il quale mi sono speso con particolare impegno. Chi ha il sacrosanto diritto di smettere di lavorare può farlo, e lascia spazio a giovani in cerca di lavoro. Alla faccia della Fornero. Dalle parole ai fatti”.

Va precisato però che ‘Quota 100’ è una finestra aperta all’interno della riforma Fornero, e quindi la legge esistente non è stata cancellata, come invece sbandierato tante volte in campagna elettorale da Salvini.

Detto questo, sarà interessante sapere, se mai l’Inps fornirà questo dato, quanti posti di lavoro si sono effettivamente liberati con questi ‘prepensionamenti’. Difficile che siano tutti e 77mila posti che diverranno immediatamente liberi, ma la speranza è che qualche giovane in più possa usufruire di un impiego che prima era occupato da qualcuno ora prossimo alle pensione.

Speranza che vale anche per quei 654 molisani, dei quali 475 in provincia di Campobasso e 179 in provincia di Isernia. Cifre che paiono irrisorie che ma che vanno calibrate alla grandezza del territorio e soprattutto alla sua scarsa densità demografica, appena 309mila persone e contando persino chi risiede all’estero. Con un breve calcolo si può dire che lo 0,21 dei residenti in Molise usufruirà di ‘Quota 100’. Percentuale alta se rapportata alle altre regioni. In Abruzzo 2482 richieste (0,12 della popolazione), stessa cifra in Campania (7439 richieste). In Puglia 5914 domande inoltrate pari allo 0,14, in Basilicata si arriva allo 0,18 per effetto di 1044 richieste.

E se due settimane fa aveva fatto specie che la laboriosa Trento avesse inoltrato meno domande di Campobasso, adesso il capoluogo trentino supera quello molisano: 519 a 475. Restano dietro la città più provincia del Molise però altri territori ben più grandi e con un numero molto maggiore di abitanti come Parma, Belluno, Rovigo o Rimini.