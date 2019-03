Al via il Rescue day, la giornata formativa che promuove la sicurezza dei bagnanti in acqua. Ad organizzare la manifestazione, su tutto il territorio nazionale, la Federazione Italiana Nuoto. Per il Molise si terrà un evento il 23 marzo a Termoli.

I numeri: 360mila morti per annegamento all’anno su scala mondiale, 28mila in Europa e 400 in Italia. Un numero, quello della nostra nazione, che si è notevolmente ridotto dal secondo dopoguerra ad oggi ma che ancora vede la scarsa capacità natatoria di una parte importante della popolazione come un rischio significativo sui nostri 800 chilometri di coste.

La sezione Salvamento della Federazione Italiana nuoto, unico Ente Nazionale accreditato dalla federazione internazionale, da sempre impegnata nella divulgazione della cultura in acqua e nella formazione degli assistenti bagnanti per piscina, laghi, fiume e mare, indice su tutto il territorio nazionale per i giorni 22-23-24 marzo, in concomitanza con la giornata mondiale dell’acqua, il Rescue day, un evento formativo capace di coniugare l’aggiornamento degli assistenti bagnanti con la diffusione della cultura della sicurezza in acqua.

La manifestazione regionale molisana è prevista per sabato 23 marzo alle 17 nella sala conferenze dell’hotel Meridiano sul Lungomare Cristoforo Colombo di Termoli. Interverranno tra gli altri il coordinatore regionale della Fin Molise, Vincenzo Salome, il Comandante della Capitaneria di porto di Termoli, Francesco Massaro, allenatori di nuoto e tanti altri. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. È gradita conferma della presenza attraverso sms al numero 3398059663, anche con whatsapp.