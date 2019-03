Procedure più snelle, la Regione Molise abbatte la burocrazia per le imprese agricole

La burocrazia è un problema per tutte le aziende. Quelle agricole molisane potranno usufruire di procedure più snelle grazie alla Regione Molise.

L’assessorato all’Agricoltura ha avviato la semplificazione dei procedimenti amministrativi dando attuazione alla legge regionale numero 10 del 23 marzo 2010 e della delibera di giunta regionale del 9 agosto 2011. Una novità che in questi giorni è stata comunicata ai CAA (Centri agricoli autorizzati).

Gli interessati possono quindi rivolgersi presso gli uffici di via Vico a Campobasso per ulteriori informazioni e chiarimenti e per il perfezionamento delle attività in questione.

L’obiettivo, spiega l’assessore Nicola Cavaliere, è “un’agricoltura davvero vicina all’esigenze del territorio, capace di ripartire dal basso, di offrire opportunità e non vincoli e che non resti imbrigliata nelle maglie di burocrazia”. La Regione Molise dunque è andata incontro alle richieste degli addetti ai lavori. “Istanze per troppo tempo rimaste inascoltate, oggi troveranno un primo reale riscontro”.

“ La delibera di giunta del 2011 – aggiunge Cavaliere – risale alla mia prima esperienza da assessore. Segno che il progetto ha radici lontane e adesso sono felice di averlo concretizzato”.

L’esponente della giunta Toma, poi, mette in luce la novità dell’iniziativa legislativa: “La sburocratizzazione delle procedure è da sempre tra le priorità del mio programma e guida in generale l’operato dell’attuale governo regionale. Non vogliamo certo azzerare regole e controlli, ma è giunto il momento di rendere più efficaci i servizi offerti agli agricoltori, riducendo i tempi e semplificando le pratiche. La crescita di un settore passa anche e soprattutto attraverso l’evoluzione della pubblica amministrazione”.